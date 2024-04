INVIATO CITTADINO Cercasi centenario. Antonio Corbucci. Presente!

Una grande festa in famiglia, col sindaco Romizi, con don Claudio, parroco emerito, e don Vittorio, parroco di San Sisto.

Famiglia numerosa di umili origini. Antonio è nato a Spedalicchio di Umbertide, da famiglia contadina con 4 figli maschi.

Nella terra di Braccio. Antonio ha 18 anni, quando la famiglia si trasferisce in un podere nel comune di Montone dove, dubito dopo la guerra, con le prime elezioni amministrative, viene eletto consigliere comunale. Un cartiglio incorniciato ricorda: “Per commemorare la sua elezione alla carica municipale all’alba di una novella età di libertà e di lavoro. Conservare l’unità dell’Italia democratica”. Un grande edificio cui anche Antonio ha conferito il suo mattone.

La guerra al sud e il ritorno a Perugia. Partecipa alla seconda guerra mondiale. Nel 1943 è in servizio a Foggia in artiglieria, nel IX corpo d’armata come telegrafista, e sta per iniziare il corso per sottufficiali. Arriva l’armistizio dell’8 settembre e, insieme a un amico di Pila, torna a piedi lungo la litoranea adriatica fino ad Ancona. Qui, sfuggendo ai controlli nazifascisti, sale su un treno in partenza per Perugia, nascondendosi tra le vettovaglie.

Il matrimonio. Nel 1950 conosce, attraverso la moglie di un suo cugino carabiniere, Maria Arcioni, già maglierista all’Angora di Luisa Spagnoli. È colpo di fulmine: fidanzamento e, sei mesi dopo, il matrimonio, il 22 aprile 1951. Maria lo ha lasciato nel 2016.

Una famiglia unita. Antonio e Maria hanno avuto 2 figli: Giuseppe e Daniela, che hanno generato 4 nipoti.

Antonio, grande lavoratore. È stato giardiniere del Comune di Perugia, muratore presso una ditta che operava alla Perugina di Fontivegge, dove è stato poi assunto ed ha lavorato per 32 anni come responsabile del magazzino.

Quale il segreto della sua longevità? Cosa mangia? Gli ha chiesto il sindaco. Di tutto, risponde prontamente Antonio. Ma il miglior alimento, lascia intendere, è quello che gli viene da una famiglia affettuosa e coesa. Che non gli fa sentire il peso dell’età. Che lo fa alzare ogni mattina con la sorpresa gioiosa di riscoprirsi amato.

Omaggi da tutti gli intervenuti. Da parte del sindaco, un quadretto che effigia il palazzo dei Priori. Don Claudio e don Vittorio hanno donato un’icona della Madonna. Poi si spengono le candeline e si affetta la torta. Domani è un altro giorno. E fra un anno, auspicabilmente, saranno 103.