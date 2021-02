Inviato Cittadino - Centro storico, la Bottega del Tartufo si trasferisce in corso Vannucci

La Bottega del Tartufo si trasferisce in corso Vannucci. Dalla sede dell’ex libreria Betti, al civico 1 di via del Sette, in adiacenza all’Hotel La Rosetta. Lo store è stato aperto nel 2014, primo e unico nel suo genere, incontrando diffuso consenso.

La Bottega è stata conosciuta e apprezzata da parte dei perugini, oltre che dai turisti che passano per l’albergo e nell’acropoli. Ma la nuova collocazione permetterà di certo una più ampia visibilità e, conseguentemente, un deciso incremento del volume d’affari.

Si tratta peraltro di un’azienda che offre un prodotto tipico del nostro territorio. Golosità assaporabile attraverso una serie di preparazioni che vedono il re dei tuberi, fresco o conservato, in combinazione con olio extravergine e altre tipicità.

Un’indiscrezione conferma l’intenzione del trasferimento. Il tempo necessario all’adeguamento dei locali, nei quali è stato attivo, per un tempo piuttosto breve, un negozio di abbigliamento intimo.

Auguri per questa nuova collocazione che colma, peraltro, un vuoto significativo. Dopo la chiusura dello storico negozio Fagioli, mai troppo rimpianto, e il breve interludio dell’intimo.

Il negozio dispone di numerose vetrine, sia sul corso Vannucci che nella via Mazzini, ormai affermatasi come vero polo alimentare dell’acropoli. Rispetto alla quale, pertanto, la nuova attività risulta perfettamente in linea col settore ristorazione.