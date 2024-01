INVIATO CITTADINO Centro di Salute di Castel del Piano… lavori in corso

Fanno il punto sulla questione la Civica di Piegaro e il Comitato Pievaiola.

Rivendicando una medaglia per il successo della petizione popolare che, in meno di quattro mesi, ha raccolto oltre 5.000 firme.

Firme inviate alle autorità sanitarie regionali tramite l’avvocato Valeria Passeri.

Obiettivo raggiunto. Petizione che ha permesso, nel mese di settembre, di “ripristinare il servizio infermieristico al sabato, una funzione importante per prelievi e medicazioni complesse, soppressa per oltre due anni”.

Una vittoria dei cittadini, commentano i promotori dell’iniziativa popolare.

Ma gli esami, e le interruzioni, non finiscono mai.

“A fine dicembre – esordisce Peltristo – siamo venuti a conoscenza del fatto che non era possibile prenotare prestazioni sanitarie presso il Centro di salute di Castel del Piano. Ci siamo quindi attivati chiedendo informazioni dapprima alla Direttrice del Distretto del perugino Barbara Blasi (pec 2 gennaio) e alla Direzione Generale Sanitaria. Successivamente abbiamo sollecitato anche il Prefetto di Perugia, chiedendo le motivazioni e la durata di tale interruzione temporanea di pubblico servizio”.

“Ma le risposte non sono venute – dice Peltristo – e le persone non sono state avvertite di questo temporaneo trasferimento del servizio in altra sede”.

Ora, finalmente, c’è affisso un avviso all’ingresso del Centro, per comunicare la sospensione di tutte le attività “dal 26 gennaio al 2 febbraio per lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento”.

Precisando che nel periodo il servizio sarà attivo presso il Centro salute di San Sisto.

Conclude Peltristo: bisognava rispondere alle pec, avvertire gli utenti e riattivare le prenotazioni temporaneamente sospese.