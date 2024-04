INVIATO CITTADINO Centenario del Divin Pittore. Quella casa in via Deliziosa

Il quinto centenario dalla morte del Perugino era una magnifica occasione per apporre un semplice segnale turistico. Non sarebbe costato che qualche decina di euro. Ma non è stato fatto.

La lapide che ne contrassegna l’abitazione recita: IN QUESTA CASA DOVE È COSTANTE TRADIZIONE CHE AVESSE ABITATO PIETRO VANNUCCI PERUGINO DI DOMICILIO DI AFFETTO DI NOME 341 ANNO (sic) DOPO LA MORTE DEL GRAN PITTORE NEL NOVEMBRE 1865 FU A CURA DEL COMUNE POSTA UNA LAPIDA (sic) PERCHÉ ANCOR ESSA TESTIMONIASSE ALLE GENTI LA VENERAZIONE DI PERUGIA AL FONDATORE DELLA SUA SCUOLA AL MAESTRO DI RAFFAELLO.

Punti significativi sono quella definizione del pittore come Perugino di domicilio, di affetto, di nome. Il che denota l’orgoglio di una condivisione di cittadinanza.

Altro termine significativo è venerazione, indicativo del rispetto sacrale della figura.

Via Deliziosa è un vicolo ampio e luminoso, collegato tramite un arco alla soprastante via Benincasa stretta e ardua, che risale in via dei Priori.

Era questo il punto, all’intersezione con via dei Priori, dove mettere il segnale turistico, colpevolmente omesso, malgrado qualche informale segnalazione.

La stessa lapide sulla casa risulta ormai poco leggibile a causa del dilavamento del colore dei materiali fittili che la incorniciano.

Cosa fare. Risarcire la cornice fittile, ripulire il supporto marmoreo, ripassare la scritta obnubilata dal tempo.

Compito del Comune di Perugia. Poco importa che si tratti dell’ingresso di un’abitazione privata. Quella lapide appartiene al Comune di Perugia che la appose del 1865.

Si raccomanda alla futura amministrazione che uscirà dalle prossime elezioni di prendere in esame la possibilità di procedere in tal senso.

Una zona densa di ‘nomina sacra’ della peruginità. Ad aggiungere motivazione alla richiesta una considerazione sui luoghi viciniori.

Binni. Al civico 1 di via della Cupa nacque il critico letterario e politico Walter Binni. Cui si deve, fra l’altro, la rilettura critica della pagina leopardiana. Senza trascurare il fatto che Binni, sodale di Aldo Capitini, fu membro della Assemblea Costituente. E che la moglie Elena Benvenuti fu (insieme a Fernanda Maretici) la prima donna eletta nel primo Consiglio comunale del dopoguerra.

La poetessa Brunamonti. Non è irrilevante che, a pochi metri da lì, si trovi la casa della poetessa Maria Alinda Bonacci Brunamonti, come ricorda la lapide murata in via dei Priori.

Almeno nel 2025. Un suggerimento: si proceda alla pulizia della lapide e all’installazione del segnale nel prossimo anno 2025, in occasione del 160.mo anniversario dell’apposizione della stessa. A cura del Comune di Perugia. È bene ribadirlo.

(foto esclusive Sandro Allegrini)