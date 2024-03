INVIATO CITTADINO Centenarie se ne vedono, ma gemelle centenarie sono rare

Merito del Dna, di una vita morigerata o forse è l’aria di Papiano, ridente paesino del marscianese, dove sono nate, ad aver fatto il “miracolo”?

Proprio nell’edizione di ieri abbiamo riferito un caso analogo di una signora papianese. Ossia la signora Aldana Fioriti, che ha fatto i 100 anni il giorno precedente quello delle gemelle Antognoni. Anche lei – guarda caso – nativa di Papiano.

Maria e Antonia sono nate, appunto, a Papiano esattamente il 22 Marzo 1924: hanno perciò compiuto i 100 anni proprio ieri.

Figlie di famiglia contadina, penultime di ben 8 fratelli. Cosa non rara temporibus illis. Anche se le ristrettezze saranno state il pane quotidiano.

Festeggeranno insieme domani, a Perugia, lo strepitoso e condiviso genetliaco.

Ieri pomeriggio, alle 15:00, Maria - che abita in via Leonardo Da Vinci, nel quartiere di via Filosofi - è stata festeggiata dal Sindaco Andrea Romizi il quale l’ha onorata della sua presenza e l’ha omaggiata di un telo prezioso di artigianato umbro.

Nella mattinata, la dinamica centenaria era stata visitata dal parroco don Pietro Ortica. Visita assai gradita, dato che Maria è cattolica praticante.

La gemella Antonia si è sposata nel 1948 e da allora risiede a San Martino in Colle (Perugia). Madre di tre figli: Valentino, Marisa e Giuseppa. Da questi ha ricevuto una generosa discendenza di ben 4 nipoti e 6 pronipoti.

Maria si è sposata nel 1949 e dal 1956 risiede a Perugia. Madre di due figli: Massimo e Rosella. Da questi ha ricevuto 2 nipoti e 2 pronipoti.

Le sorelle sono sempre rimaste in contatto e si sono frequentate nel corso degli anni.

Riferiscono che, data l'estrema somiglianza, capitava che fossero scambiate l'una per l'altra, a scuola come nella vita di tutti i giorni.

Maria ha ospitalmente accolto il sindaco, insieme a Francesco Berardi, presidente di Filosofi…Amo e al dottor Tiziano Scarponi, suo medico curante.

“Sono occasioni come queste – ha detto Romizi – a rafforzare il senso di comunità”.

(Foto esclusive Francesco B.)