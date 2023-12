INVIATO CITTADINO Celebrare il mezzo secolo di vita col/del Cdp Perugina

Ospite una fitta rappresentanza di soci del Circolo del Tempobono, capeggiati dal fiero presidente Enzo Garghella. Circostanza dovuta al fatto che non sono pochi i soci che fanno parte di ambedue le organizzazioni.

Una festa con tanto di maglietta creata col logo "1973-2023". A ricordare che tanti di quelli della Perugina – operai, impiegati, senza distinzione di livello e di funzioni – praticano il ciclismo.

Con punte d’eccellenza, costituite dall’ottantottenne Giorgio Castraberti che di chilometri in bici ne ha fatti addirittura mezzo milione. Dice: “Con la macchina 40 mila in tutta la vita, con la biciletta 500 mila”. E mostra, al sindaco e all’Inviato Cittadino, medaglie, coppe, diplomi e trofei accumulati in una vita sul sellino.

All’ottimo Fabio Vergoni, presidente della Ciclistica e presentatore di rango, il compito di introdurre. Con la sua signora che lo invita a tagliar corto.

Mentre il popolo osserva, impaziente, il variegato e appetitoso antipasto che attende sul piatto.

E poi ci sono tanti altri attempati ciclisti: Luciano, Claudio Alessandrelli. Finché non arriva Marco Ballerani, presidente del Cral, dove si va a comprare, con la tessera aziendale sottoscrivibile anche dagli esterni, generi di conforto e sfiziosità.

Dice Romizi: “Questo è un luogo identitario in grado di unire produttori e fruitori”. E accetta di buon grado di mostrare la maglia commemorativa generosamente offertagli. Mentre si fa la fila per essere affigiati accanto a lui.

Pranzo di lusso con sul tavolo snack e babbi natale da portare a casa.

E veniamo agli acronimi. Il CDP (Circolo Dipendenti Perugina) ha un ADS (Associazione Sportiva Dilettantistica) di cui fanno parte numerosi soci. Partecipano a gare di fondo, fanno un’uscita al mese, si allenano regolarmente martedì-giovedì-domenica.

Il pranzo, veramente luculliano, è intervallato da gioco e lotteria con esponenti del gruppo teatrale, dotati di parrucca colorata a estrarre, consegnare, fare battute.

Poi, al momento dei saluti, in dono un barattolo da un chilo di super crema alle nocciole prodotto da Barry Callebaut, multinazionale che rifornisce i migliori produttori di dolcezze. Scopriamo che esiste un gruppo proprio all’interno dello stabilimento Perugina di San Sisto.

È proprio vero: non si finisce mai d’imparare. E di gustare.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)