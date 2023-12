INVIATO CITTADINO Celebrando i 40 anni dal rinvenimento della tomba etrusca dei Cutu

Sono passati quattro decenni da quell’evento memorabile.

Era il 1983, quando il pensionato Nazareno Banella (scomparso nel febbraio 2021), coltivando l’orto nella proprietà del medico-pittore Lorenzo Fonda e di sua moglie Sofia - in via Madonna del Riccio, al Toppo di Monteluce - vide comparire qualcosa di assolutamente eccezionale.

Banella vide sprofondarsi il terreno imborfato dalla pioggia e scoprì casualmente il prezioso manufatto, vecchio di 23 secoli. Si trattava di un ipogeo a croce greca, lungo otto metri e profondo 2.5, abbastanza povero e privo di decorazioni.

Aveva accolto sei generazioni di persone di sesso maschile. Fratture e mutilazioni degli scheletri hanno fatto pensare ad una stirpe di guerrieri. All’apertura, un vapore verdognolo, vagamente profumato, si liberò verso l’esterno. Questo racconta Lorenzo Fonda il quale dispone di filmati e materiale documentario di forte interesse.

La tomba conteneva 50 urne cinerarie variamente decorate, che riportano i dati del defunto, usando caratteri etruschi e latini. L’anonimo capofamiglia stava nel sarcofago in arenaria.

L’urna più bella è quella di Arnth (antenato dei nostri Cutini), un giovane effigiato in posizione semisdraiata, con una patera in mano. Molti arredi (come scudo, armatura, paraguance, schiniere, spada) confermano l’ipotesi militare. A sinistra della porta furono trovati resti di animali, vasetti coi pasti, coppe da libagione. Nel vestibolo un “kottabos” con base ed asta.

Il ritrovamento suscitò un notevole interesse a livello locale e nazionale. A Perugia si mossero Mario Torelli, direttore dell’Istituto di Archeologia del locale Ateneo, e la soprintendente archeologica Anna Eugenia Feruglio. Non senza diatribe. La televisione nazionale mandò in diretta l’ispezione con sonda ottica del grande sarcofago.

Il reporter scientifico Mino D’Amato ebbe qualche diverbio con la Feruglio. La questione che si pose immediatamente fu imperniata intorno all’alternativa se lasciare tutto in loco o musealizzare. L’antropologo, archeologo e divulgatore Viviano Domenici, dalle pagine del “Corriere della Sera”, polemizzò sulla rimozione. Nell’anno degli Etruschi, il 1984, si promossero conferenze e congressi.

L’eco di quella scoperta fu memorabile. Il giornalista Mino D’Amato, con Enrica Bonaccorti, ne amplificò la conoscenza attraverso da famosa diretta RAI di “Italia sera” in cui si penetrò con una sonda dotata di telecamera all’interno della tomba.

Quando l’Etrusco rischiò di essere “fumatore”. Ci fu una multinazionale del tabacco che offrì a Fonda una forte somma per occultare un pacchetto di sigarette all’intero del sarcofago. Offerta sdegnosamente declinata.

L’evento di Giovedì 21 al MANU ne traccia un focus di sicuro interesse.

Relazioni scientifiche di Tiziana Caponi, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, di Luana Cenciaioli già direttrice del Manu ed ex funzionario per il territorio della città, di Silvia Racano collaboratrice del Manu.

Con l’occasione, verrà presentato un progetto di ricostruzione della tomba curato da Chiara Giuliani, Camilla Provvedi e Ilaria Rossi.

Coordina gli interventi Sandro Allegrini che si è a più riprese occupato dell’argomento.

Partecipazione del giornalista Domenico Coletti, che seguì da vicino la questione, e di Ornero Fillanti che traccerà un profilo della figura dello scopritore.

A seguire, una visita guidata alla ricostruzione della tomba presso il Museo.

(Foto Sandro Allegrini)