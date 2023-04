INVIATO CITTADINO Cedro del Libano al Ciabatti, c'è chi scala le torri di sostegno

Cedro del Libano al Ciabatti. Coperte le due torri metalliche con una trabeatura lignea di sicurezza. Avevamo sottolineato il precario stato di salute di quell’albero monumentale.

Ma anche la pericolosità, legata a un possibile collasso di rami poderosi.

Soprattutto in relazione alla vivacità e alla frequentazione, in quella piazzetta, da parte dei bambini. I quali, tolto di mezzo il nastro bianco-rosso di cantiere, avevano già preso l’abitudine di “scalare” quelle due torri di tubi. Che sembravano fatte apposta per proporsi come sfida alla Indiana Jones.

(foto Sandro Allegrini)

Sta di fatto che, dopo l’intervento provvisionale di sostegno alla ramatura del colossale cedro, si è pensato bene di mettere in sicurezza anche l’incolumità delle persone. Specie quella dei bambini.

È per questo che le torri di tubi sono state circondate da tavole opportunamente collegate e chiuse con cerniere metalliche. Il che garantisce che sia impossibile inerpicarsi sul traliccio.

Intanto, circa la tutela della pianta monumentale, si stanno valutando le due ipotesi: cerchiatura o tiranti, non agganciati alla pianta ma a un elemento esterno di sostegno.

Avremo modo di tornare in argomento. Intanto offriamo ai lettori il resoconto fotografico di quel lavoro, opportunamente realizzato in tempi inusualmente stretti.