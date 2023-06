INVIATO CITTADINO Eutimio Disco nominato Cavaliere della Repubblica

Quando una sentita solidarietà comporta un meritatissimo cavalierato. Nominato Eutimio Disco, figura nota e apprezzata nel mondo del sociale e della disabilità.

Numerose le attestazioni di esponenti di rango della civitas perusina. Apprezzamenti, sentiti e scritti, da parte di Sindaci (Locchi, Boccali), Vescovi (Salvi), Parlamentari (Cardinali).

Confratello, da oltre un ventennio, del Sodalizio di San Martino, Priore della Parrocchia di Prepo, cofondatore della Comunità Capodarco di Perugia per l’assistenza ai disabili (in Casa Famiglia), fervente religioso, marito e padre, Amministratore di sostegno e fiduciario di persone fragili con precedenti di tossicodipendenza e reclusione carceraria, per favorirne l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo.

Tutto questo è molto altro è il caro Eutimio. I cui meriti di persona perbene sono consacrati dal riconoscimento di un cavalierato della Repubblica che ci piace far conoscere ai nostri lettori.