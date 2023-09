INVIATO CITTADINO Castelluccio così bello non s’era mai visto

Monteluce. Quel fotoclub, voluto da Mario Pennicchi, edituo della pellicola e degli obiettivi, è uno scrigno di arte e cultura.

Lo dimostra l’esposizione in atto – dal 23 settembre all’8 ottobre – a Sant’Erminio.

“Castelluccio di Norcia tra bianco e nero e colori”, s’intitola in modo descrittivo l’evento.

Che consiste in una raffinata diegesi di un luogo, esplorato non solo con gli occhi del fotografo, ma con la sensibilità sacrale di chi cerca di intercettare il genius loci.

Uno spirito nursino che è anima mundi, direbbe un platonico, per significare che la vitalità della natura, assimilata a un organismo vivente, va coniugata col paesaggio antropizzato. Fino a ricavarne un’immagine persuasa e persuasiva.

Un triennio di scatti (2020-22) tra valli e montagne, pianure fiorite e non, così seducenti da sembrare finte, perfino ideali, per fornire immagini suggestive e misteriose. Enigmatiche per la carica di vita che nascondono e rivelano, velano e disvelano, in un alternarsi di colore e bianco e nero.

Quel tricolore sulla fiancata di un’abitazione è qualcosa di più di una suggestione. Un’epifania, uno stigma di appartenenza orgogliosamente rivendicata.