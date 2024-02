INVIATO CITTADINO Casa Quartiere Sant’Anna. Quando la festa è intergenerazionale

Un’iniziativa che fa capo alla dinamica Associazione di quartiere FilosofiAmo.

Collegare e coordinare le Associazioni di vicinato al Parco cittadino Sant’Anna.

Una delle realtà più interessanti, a livello di socializzazione reale, non di semplice assistenzialismo, è la Casa Quartiere Sant’Anna.

La Casa Quartiere ospita, durante il giorno, persone anziane autosufficienti le quali hanno bisogno di presenze che aiutino a vincere l’isolamento: uno dei nemici più insidiosi. Soprattutto a livello emozionale e mentale.

Ecco perché, incoraggiate dai familiari e da quanti tengono al loro benessere fisico e mentale, tante persone, per non rimanere in solitudine nella propria abitazione (a fare la muffa davanti alla tivvù) preferiscono trascorrere la giornata in compagnia, svolgendo attività ludiche o formative.

Restano insieme fino al tardo pomeriggio e poi tornano a casa soddisfatte.

Si tratta di un’emanazione della Fondazione Fontenuovo che, col pagamento di una modesta retta, fornisce pasti e animazione.

Gli ospiti si intrattengono dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. Sono inclusi colazione e pranzo. Possono godere di attività di promozione e mantenimento delle abilità psico-fisiche e sociali, oltre che di occasioni di relazione e sostegno individuale.

Da qui l’iniziativa di Filosofi…Amo: festeggiare insieme un momento carnevalesco, portando più generazioni a contatto con gli ospiti.

Sono accorsi giovani, adulti e bambini.

Ne è risultata una festa divertente, con balli, riffe, strufoli, frappe, pizzette e soprattutto allegria.

L’Amministrazione comunale ha convintamente assecondato l’iniziativa con la presenza dell’assessore Gabriele Giottoli.