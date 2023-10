INVIATO CITTADINO Caro Comune di Perugia, comunicare con te è impossibile

Segnalare un disservizio al Comune di Perugia: mission impossible.

Scrive un lettore (P.C., personaggio noto in città): “Volevo inviare al Comune di Perugia una segnalazione senza prendere la scorciatoia un po' "scandalistica" di scrivere ai giornali”.

Allora, come ti sei è mosso?

“Mi sono rivolto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) come ho fatto altre volte con piena soddisfazione”.

Stavolta, con quali esiti?

“Gli addetti mi hanno cortesemente risposto facendomi presente che non possono più inoltrare la mia segnalazione all'ufficio competente, ma devo indirizzarla direttamente al servizio segnalazioni appositamente istituito”.

Allora?

“Ci ho provato”.

E come è andata?

“Il servizio riceve segnalazioni online solo in alcuni giorni feriali (sabato non l'ho potuta fare) e in determinati orari”.

Quale, dunque, il percorso da compiere?

“Per accedere ti devi autenticare (SPID o altro) e non tutti gli anziani come me sono in grado di farlo”.

Quindi?

“Dopo averlo fatto, e dopo che si è aperto il box di dialogo, una volta scritto il testo della segnalazione, ti accorgi che non è prevista la possibilità di allegare foto”.

Già, perché tu volevi segnalare lo stato pietoso di alcune strade urbane, vero?

“Vero. Ma le difficoltà non finiscono qui”.

Ovvero?

“Il colmo è che, una volta scritto il testo, il sistema non fornisce l'opzione d'invio”.

Insomma?

“Ho fatto un po' di ricerche ed ho visto che c'è una persona nello staff di segreteria del Sindaco che ha la funzione specifica di ricevere le segnalazioni dei cittadini. Ho provato a chiamarla (non c'è e-mail). Nessuna risposta”.

In attesa di pubblicare la risposta degli Uffici competenti, questo è quanto scritto e documentato da P.C., persona di nota serietà.