INVIATO CITTADINO Caro anziano, non farti mettere nel sacco dagli imbroglioni

Un pomeriggio, al Centro socio-culturale Montegrillo (via Enrico de Nicola), per mettere in guardia. Specie i soggetti più fragili ed esposti a truffe e raggiri.

Incontro a Montegrillo con la Polizia di Stato per informare le potenziali vittime sulle più aggiornate strategie studiate dai malfattori per imbrogliare, sedurre, trarre in inganno

Il progetto vede come capofila la Fondazione di Carità San Lorenzo che cercano di coinvolgere gruppi dell’associazionismo di base. E anche la Caritas diocesana, Fondazione Perugia, Comune di Perugia, Reti di argento, Usl 1…

Certe truffe sono ormai standardizzate: lo specchietto, la telefonata che annuncia falsamente un incidente occorso a figli o nipoti, con la conseguente richiesta di soldi, il finto controllo delle banconote, il sopralluogo di pseudo addetti del gas o dell’energia elettrica.

Ma la fantasia degli imbroglioni è veramente inesauribile e va bloccata, all’insegna del detto “meglio prevenire che curare”. Operazione da fare assolutamente. Onde evitare, poi, di doversi leccare le ferite per aver perso denari e aver fatto la figura dello sciocco credulone.

Ecco perché questi incontri risultano sempre utili. Per cittadini di ogni età.