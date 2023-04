INVIATO CITTADINO Cappuccetto Rosso era già presente nella tradizione romana

Cappuccetto Rosso era già presente nella tradizione romana. Straordinaria scoperta di un archeologo perugino.

Una trasferta internazionale. Merito, ed eccezionale intuizione, quella del professor Paolo Braconi, in missione speciale in Macedonia, a Stobi, antica Stubi, non lontano da Skopje.

Il professore è peraltro autore di significative scoperte anche nell’àmbito della storia archeologica perugina.

Il “chi è” di Paolo Braconi. Braconi non è nuovo ad avventure culturali che attraversano secoli, popoli e culture. Dalla sua mente vulcanica è anche uscita la “farsiccia”, un’intuizione legata al filone “archeofood”.

Braconi è anche fine dicitore e attore di rango, in dialetto e in lingua. Ne ricordiamo gli esordi alla Compagnia Magionese e il successivo inserimento nel gruppo del Canguasto di Franco Bicini e Mariella Chiarini.

Amatissimo dai suoi allievi presso lo Studium Perusinum, Braconi gode tuttora di ampio seguito e stima da parte di colleghi e studenti. Che lo hanno seguito in questa trasferta didattica.

La scoperta dai rilievi effettuati nell'area archeologica di Stobi (Macedonia del Nord). Qui è stato individuato, a margine del ninfeo della Casa di Peristeria, un’urnetta di riuso di specialissimo interesse.

Quando la tecnologia aiuta. Dichiara Braconi: “Il trattamento della foto con filtri particolari evidenzia l'iscrizione non visibile a occhio, e soprattutto esalta le tracce del pigmento del cucullus (mantello con cappuccio) indossato dall'infante di sesso non determinabile”.

Insomma: una creatura con cappuccio che, al trattamento con questa lampada a filtri speciali, ha evidenziato il colore rosso. Un Cappuccetto Rosso ante litteram.

Un unicum del mondo antico. Si tratta, dunque, della più antica attestazione della mitica (nel senso di mitologia della fiaba) figura di "Cappuccetto Rosso".

Anche il nome è rivelatore. Sostiene Braconi: “Cucullus Rufus in latino, qui evidentemente personificata con tanto di praenomen (Marcus) e inserita in una parodica rappresentazione dei personaggi del racconto: la nonna, a dx., il cacciatore, a sin. e probabilmente il padre, al centro, archetipo mitico di ogni "lupo", come Erich Fromm (1951) ha mirabilmente mostrato”.

Spigolatura personale. La scoperta è musica per le orecchie dell’Inviato Cittadino il quale tradusse in lingua perugina le varie versioni, da Perrault ai Grimm, di Cappuccetto Rosso (foto), integrandole coi disegni originali di Claudio Ferracci e proponendone uno spettacolo teatrale nelle versioni drammatizzata e processuale. Quest’ultima fu tenuta al Morlacchi, con gli avvocati Giampiero Mirabassi e Alberto Stafficci e il magistrato Manuela Comodi a interpretare i rispettivi ruoli. Cappuccetto, interpretata dall’attrice Valentina Chiatti, era “attualizzata” (foto) in modo paradossale e provocante.

In quell’occasione vennero tutti assolti: il Lupo, il Cacciatore, la mamma imprevidente. Ma sul tema avremo modo di tornare.