INVIATO CITTADINO Cantine Berioli sotto la lente

Una ricerca della studentessa perugina Laura Barbadori traccia un profilo di Roberto Berioli, figlio dell’arte vitivinicola umbra.

L’approfondimento, condotto sulle Cantine Berioli, è frutto di un’analisi empirica, realizzata nel quadro di una prova d’esame prevista dal curriculum dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

La ricerca si è dipanata intorno agli aspetti peculiari delle piccole realtà imprenditoriali situate nei territori di origine degli studenti partecipanti al corso. In questo caso, appunto, l’Umbria, con particolare riguardo all’area del Trasimeno.

Sotto la lente le Cantine Berioli, azienda agricola a conduzione familiare, operante nel settore dell’enoturismo e situata nei pressi del borgo di Montesperello (PG).

L’Azienda radica intorno alle figure dei nonni di Roberto, appassionati cultori di saperi e sapori di settore.

La coltura si dipana attualmente su 12 ettari di vigne, valendosi di sette collaboratori, tra familiari e non.

Numerosi i riconoscimenti nazionali e internazionali di prestigio, conseguiti grazie alla qualità del vino proposto, all’autenticità che lo caratterizza e alle capacità di Roberto di trasmettere, attraverso il proprio prodotto, una profonda conoscenza del vino. Competenza maturata – oltre che in ambiente familiare – in forza di appassionati studi di agronomo. Riuscendo in tal modo a coniugare efficacemente modernità e tradizione.

Attualmente la Cantina produce circa 7000 bottiglie all’anno attraverso un metodo di coltivazione biologica, grazie al quale il prodotto detiene il marchio DOP.

Oltre ai rapporti a livello regionale e nazionale, Roberto Berioli ha decisamente conquistato il Nord Europa da cui trae alimento il suo fatturato nella misura dell’80%.

Tutto ciò grazie anche alla partecipazione a numerose fiere di livello internazionale nel cui àmbito il prodotto ottiene significativi consensi (come avremo modo di ricordare a breve).

Il sorriso affabile di Roberto e di Laura sono la migliore garanzia delle loro qualità umane e culturali. In efficace e felice incontro.