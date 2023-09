INVIATO CITTADINO Cantiere Umbra Acque di viale Faina… ogni giorno ha la sua pena

I lavori procedono fra una serie di “prevedibili imprevisti”. A significare che, quando si scava, le sorprese non sono poche.

Anche perché – spiegano – non c’è corrispondenza tra i tracciati rilevati con lo strumento e quelli reali.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Insomma: accade spesso di intercettare, e intersecare, linee di sottoservizi, specialmente fognature.

E allora sono guai: occorre bypassarle scavando o scavalcandole, ma senza lasciare la linea troppo in alto.

Insomma: è un continuo fare e disfare.

L’impresa fa del suo meglio, e ci riesce. Ma qualche scivolamento per la riconsegna della strada è inevitabile.

Sono arrivati a stendere la nuova linea all’altezza della Casa dello Studente, ingresso principale, secondo blocco.

Ma ecco che arriva il fulmine a ciel sereno. Tocca richiudere lo scavo perché domenica mattina deve passare per viale Faina una corsa podistica.

Così l’Impresa ha dovuto procedere in tempi stretti a bitumare la strada a far capo dalla Torre. Hanno iniziato ieri mattina e dovrebbero concludere oggi pomeriggio.

Il titolare e i dipendenti non se la prendono. Anzi, si mettono in posa per l’Inviato Cittadino e ci ridono su.

Ma è illusorio pretendere la riapertura per la prevista data del 9 settembre. Lo scivolamento è inevitabile.

PS. Per collegarsi alla vecchia linea, occorrerà anche rompere 6/7 metri di pavimentazione in lastre di pietra serena, all’altezza del Cassero. Nell’aprire, le pietre si spezzeranno e se ne dovranno murare delle nuove. Intanto il Comune pensi a preparare i materiali, altrimenti il brodo si allungherà ulteriormente.