INVIATO CITTADINO Cantano e accendono animi le pietre… in nome di San Francesco

"Pietre che cantano. Lo stigma del fuoco". Un viaggio in 22 step, in 12 Comuni, per raccontare il mondo col linguaggio universale della musica.

Sono pietre infuocate, accese in sinergia con Istituzioni di rango: Amministrazioni locali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, Università degli Studi, Accademia di Belle Arti e i due Conservatori dell’Umbria.

Ben 22 spettacoli in 12 Comuni dell’Umbria. Ma, numeri (rilevantissimi) a parte, quello che preme rilevare della proposta di UmbriaEnsemble è lo stigma della qualità.

Circostanza che si lega alla straordinaria fedeltà, si direbbe perfino l’affetto, derivante da un pubblico esigente e fidelizzato.

La scelta tematica della rassegna 2024 esalta la stretta relazione tra progetto artistico e sito monumentale di destinazione.

Ma il nesso estrinseco, e sostanziale, di questo 2024 è costituito dal tema ispirato all’800.mo anniversario delle celebrazioni francescane (2023: Regola; 2024: Stimmate).

Che non è solo faccenda assisiate, ma di rango universale.

Non un pretesto, ma un motivo ispiratore, un sottotesto che percorre e intercetta cultura e identità.

Tra le location, oltre al capoluogo, San Giustino, Città della Pieve, Spello, Bettona, Piegaro, Città della Pieve, Foligno, Castiglione del Lago… anche in sinergia con altre arti e artisti.

Gli eventi si dipaneranno dal prossimo 10 marzo a San Giustino fino al 29 settembre a Cannara.

Ce n’è per tutti i gusti e preferenze.