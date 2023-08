INVIATO CITTADINO Campana del vetro e conferimento illecito in via Torelli

A poco vale la nastratura e l’apposizione dell’adesivo con la scritta “conferimento non corretto”.

(Foto Sandro Allegrini)

I trasgressori lo sanno benissimo. Tanto che vengono a depositare questi materiali impropri, accanto alla campana del vetro, col favore delle tenebre. O, addirittura, verso le 2-3 di notte.

Tanto sono consapevoli dell’abuso che stanno commettendo.

I sacchi neri in giacenza sono ricolmi di pane, di tutti i tipi e qualità: filoni, filette, fette tagliate, pizza ai vari gusti.

Interi sacchi, colmi fino al gozzo. Tanto che viene da pensare che non si tratti di una famiglia, che non comprerebbe, e non sprecherebbe, in quella misura e quantità.

Si tratta, verosimilmente, di un operatore professionale, ristorante o negozio.

Il che rende ancora più grave l’infrazione. Lasciando presupporre che si tratti di gente che non paga la Tari e non ha secchi dove conferire il biologico.

Abbiamo ripetuto, fino alla nausea, che le fototrappole s’impongono. Via Torelli, nei suoi vari segmenti, è ormai divenuta la discarica di tutto il quartiere dell’Elce. E forse anche di altre parti della città.