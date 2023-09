INVIATO CITTADINO Caduta di frammenti al ‘passetto del Mommaggiore’. Nessuna negligenza dei restauratori

Il Geometra della TLM, l'Impresa di costruzioni che ha eseguito i lavori di restauro delle facciate in centro l'anno scorso, ci scrive.

“Ho letto il suo articolo in merito alla caduta di alcuni frammenti di stuccatura o pietra, riferiti al "Palazzo Abrugiato"”.

Precisa: “Volevo informarla, che non c'è stata nessuna svista da parte dei restauratori, ma che, semplicemente, la parte della facciata soprastante l'arco su via Ritorta non è stata oggetto di intervento, per scelta della Direzione Lavori. Di fatto, su quella zona non ci è stato commissionato né il ponteggio, né il restauro. Il tutto risulta sugli atti contabili”.

Tanto dovevamo alla TLM e ai nostri lettori. Dovendo, evidentemente, attribuire al caso, non alla negligenza di chicchessia, l’eziologia dell’evento da noi riportato.