INVIATO CITTADINO C’erano una volta le Paoline, oggi c'è la Libreria delle Volte, a fianco delle Logge di Braccio

Conduce le danze e dà la parola il vescovo Ivan Maffeis. Si alternano al microfono una serie di esponenti delle Istituzioni, della cultura, del mondo ecclesiastico e della formazione: prefetto, sindaco, dirigente scolastico, pro-rettore UniPg, rettore UniStra, responsabile della Pastorale giovanile, esponenti del gruppo che ha dato vita alla biblioteca…

Ogni intervento, sintetico e succoso, converge nella stessa direzione, sebbene da prospettive diverse e complementari.

Un coro polifonico che propone una visione unanime: quella per cui il libro è strumento di formazione, di trasmissione di valori e saperi, di civiltà e identità.

La gestione della libreria è in mano a Genesi, società cui è affidata la responsabilità del Museo del Capitolo della Cattedrale e dell’Area Archeologica della Perugia underground.

Una visita all’interno della libreria permette di scoprire una dotazione di 5 mila volumi su uno spazio di poco inferiore ai 100 metri quadri.

È stato recuperato anche il piano ammezzato superiore, dotato di un tavolo e postazioni di lettura. Peccato che l’altezza non sia a norma e venga pertanto inibito agli adulti. Potrà però costituire un luogo d’incontro e di lettura per bambini che troveranno, sugli scaffali, una buona dotazione di materiale idoneo e interessante.

L’offerta è ricca e divisa in sezioni che contengono saggistica, narrativa, storia dell’arte (compresa, ovviamente, la bella Guida al Museo Capitolare), libri per bambini e ragazzi, testi religiosi. C’è anche un angolo gadget in prossimità della cassa che fungerà anche da biglietteria, comoda e funzionale. E il calendario di Frate Indovino, uno storico every green.

E poi non si tratta solo di vendere, ma di aggregare, educare. Questa la mission di una libreria, come l'Araba Fenice, rediviva, ma in forma più moderna e dinamica.

Tanta gente ad assistere e ad applaudire per un’impresa culturale che la città sente come propria.

Perché il libro contiene parole che possono pesare come pietre. Ma che ci fanno anche volare alto. Se si impara ad usarle e farle proprie.

PS. Obiettivo: battere Amazon. È possibile? Forse sì. Se i perugini e non solo si rivolgeranno alla Libreria delle Volte con affetto e fedeltà (quello che trovo lo compro, quello che non c'è lo ordino). Considerando, peraltro, che il forte aumento delle spese di spedizione (che tocca ormai i 5 euro) sta abbattendo la convenienza di certi acquisti online. Forza, Perugia: mettiamocela tutta!

(Foto Sandro Allegrini)