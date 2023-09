INVIATO CITTADINO C’era una volta il Littorio, scuola edificata con criteri razionalisti

Verrà inaugurata, nella mattinata di domenica prossima, alla presenza dei sottosegretari Paola Frassinetti ed Emanuele Prisco, di sindaco e vicesindaco, dirigente scolastico e dirigente del Comune di Perugia.

La scuola è stata riqualificata in maniera esemplare. Tanto da costituire una sintesi unica e impareggiabile di edificio in cui vengono ricondotti ad unità stili d’antan e funzioni di livello qualitativo alto e modernissimo.

(Foto Sandro Allegrini)

Non è stata operazione breve né facile. Per complessità d’intervento che ha richiesto (oltre a un investimento cospicuo) un lasso di tempo considerevole. Tanto che, in itinere, le classi hanno dovuto essere ospitate in altri Istituti cittadini.

Ma, dal prossimo inizio dell’anno scolastico, tutto e tutti tornano al proprio posto.

Strutture, arredi, funzioni ai massimi livelli. C’è, veramente, di che essere soddisfatti.

Fa bene al cuore pensare che generazioni di bambini, come è già avvenuto in passato, verranno educati fra le mura di un edificio tanto accogliente e luminoso.

Anche la tinteggiatura, in toni caldi, fornisce una sensazione di benessere.

Gli operai del Comune hanno sistemato la segnaletica, con particolare riguardo ai divieti di sosta e allo spazio scuolabus. Tutto è pronto per partire con le necessarie premesse.

Unica questione in sospeso resta quella del cedro della piazzetta. La ramatura appesantita è stata sorretta e protetta con adeguate strutture di sostegno e sicurezza.

Resta però il problema dell’impatto e della salute della pianta.

Quale che siano le decisioni prese (sostegno, cerchiatura, potatura di sicurezza) certo è che la provvisorietà delle attuali misure mostra la corda. Occorrerà decidere in tempi brevi. Non ora, con la scuola in procinto di iniziare. Ma pensare alle vacanze natalizie come finestra aperta per un intervento definitivo.