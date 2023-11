INVIATO CITTADINO C’era una volta il carro agricolo… e c’è chi ne fa rivivere la memoria

La sua bottega-laboratorio, nell’ex Spedale dei pellegrini in corso Cavour, è una fucina di restauro e scrigno di memorie.

Non solo il Museo (a ingresso libero), ma anche la falegnameria che conduce da pensionato, ma da splendido ottantaseienne con le mani che sanno far tutto. Naturalmente, guidate da una mente lucidissima e da un’esperienza maturata in decenni di fruttuosa operatività.

Da un po’di tempo, Gianni sta lavorando alla rivalorizzazione di un paio di ruote di un carro agricolo. Reperto della civiltà contadina.

Sono state recuperate da un amatore del passato storico-antropologico, del paesaggio e del lavoro della splendida terra umbra.

Costui, cliente affezionato, ha portato quei reperti di storia contadina alla bottega di Gianni che si è messo all’opera per il recupero.

Racconta: “Col babbo, al Passaggio di Bettona, e coi miei fratelli, abbiamo creato tanti carri agricoli, facendone anche i disegni sui pannelli laterali”.

Un’arte un po’ naïf, con scene di lavoro: mietitura, battitura, scartocciatura del granturco, stalla con animali, pecore al pascolo.

E ci racconta la costruzione della bura: l’asse che collegava carro e bestie da tiro. Ci viene in mente che da bura deriva burino, in senso offensivo di “campagnolo, ignorante”.

E poi la martinicchia, ossia il freno a mano che premeva contro la parte metallica della ruota. Quante volte, nelle nostre campagne, si è sentita la frase tira la martinicchia! per dire “vacci piano, non esagerare!”.

Intanto Gianni ha sistemato la parte in legno, risarcendo le lacune e combattendo i tarli. Ha poi levigato i raggi. Tinto di rosso il legno a contatto dell’asse e della parte metallica. Ha levigato e arrotondato il ferro consumato dall’usura e lo ha ripassato con colore rame. Rosso e nero il mozzo fatto attraversare da un asse che tiene insieme la coppia di ruote.

A questo punto, ha preparato una base a carrello, sul quale appoggiare le ruote in verticale. Non senza difficoltà, perché le ruote pesano circa settanta chilogrammi ciascuna. Per un peso complessivo di circa un quintale e mezzo.

A operazione compiuta, quel pezzo importante del carro agricolo campeggerà a lungo all’ingresso della bottega.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)