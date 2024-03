INVIATO CITTADINO C’era una volta, e c’è oggi in veste rinnovata, il Bar dell’Accademia

Non solo il celebrato satellite, il dolce ‘astrofisico’ di cui i vecchi titolari hanno consegnato la ricetta. Ma anche i segreti di tutte le golosità inventate dalla mitica pasticcera Barbara Baglioni (ex Medioevo, Turreno, Turan, Elce).

Riapre alla grande lo storico bar col valore aggiunto di un rinnovato look che coniuga eleganza ed efficienza. Innovazione nella continuità, come testimonia la conservazione della storica insegna.

Non è un caso che il personale al bancone (Giorgia Casciarri più quattro dipendenti) e quello in laboratorio (2 persone, coordinate da Giulia) trottino di brutto per corrispondere alle richieste di una clientela esigente e numerosa.

L’accoglienza affettuosa della via. Ci dice Giorgia: “Ci hanno accolto tutti con atteggiamento amichevole. In primis l’Associazione Priori, con la presidente Maria Antonietta Taticchi (non a caso, presente con Alessandro Granieri ed Enrica Forghieri, della omonima gioielleria al corso ndr), ma anche i residenti”.

Tanti clienti, vecchi e nuovi. C’era una vera attesa per questa riapertura. Sarà perché l’Accademia era un’Istituzione riconosciuta, che ha attraversato decenni di gloriosa attività.

Polo di forte attrazione culturale. La posizione strategica è dovuta alla vicinanza con Palazzo Manzoni e la zona universitaria di piazza Morlacchi e adiacenze. A ciò si aggiunga l’Accademia di Belle Arti a due passi, al complesso monumentale, e l'Oratorio di San Francesco. Un punto di passaggio per turisti, docenti e studenti. Anche l’Auditorium di San Francesco al Prato è un luogo di cultura e spettacolo. E, poco sopra, il teatro Morlacchi. Insomma: mancava solo questa riapertura per riportare la strada ai fasti di un tempo.

La sala di polivalente valore sociale e civile. La sala a destra è tradizionalmente luogo di incontro. Vi si tenevano le conversazioni dell’associazione filosofica. Ma anche presentazioni di libri, letture di poesie, mini concerti. Fin dai tempi della Grecia dei colonnelli e del Sessantotto, vi abbiamo incontrato personaggi significativi.

La scuola di cioccolato. “Non corsi con rilascio di diplomi professionali – dice Giorgia – ma luogo di relazione con la gente comune, residenti e non. Imparare i segreti nella preparazione di dolci e ghiottonerie è ambizione ampiamente condivisa da uomini e donne di tutte le età”.

Il laboratorio rinnovato. Si lavora a vista. In modo che il cliente o il passante si rendano effettivamente conto delle condizioni igieniche e ambientali in cui avvengono le preparazioni. Sono ben due le vetrine in vista da via dei Priori.

Completamente rifatti i servizi. Ne avevano bisogno, dopo anni in cui tutto era restato dignitoso, sì, ma un po’ datato. Ora è tutto nuovo, tirato a lucido, ben curato.

Compleanni, ricorrenze, feste di laurea. Stamane, nel nostro amichevole sopralluogo, abbiamo rilevato un via vai continuo di clienti e amici. C’era anche una giovane orientale che festeggiava il conseguimento del diploma di laurea. Occasioni che possono trovare accoglienza elettiva nella sala ricevimenti sulla destra.

Pasticceria, caffetteria e lounge bar. Lo spazio frontale, ampio e accogliente, contiene numerosi tavolini ben disposti con comode sedute. Un luogo dove non solo si consuma, ma ci si può amabilmente intrattenere a discutere o leggere libri o giornali.

Una festa per tutta la città. Insomma: è stato riaperto un luogo di accoglienza qualificato. E la città non può che compiacersene.

(foto esclusive Sandro Allegrini)