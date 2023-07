INVIATO CITTADINO C’era una volta, all'Elce, la scuola dell’infanzia "Angeli custodi"

Si chiamerà Kid&Us, attività tematiche in inglese per la formazione, non solo linguistica, di bebè e bambini (ma c’è in giro anche la versione per ragazzi e adolescenti).

In (ideale) linea di continuità con l’Asilo delle suore. In questo caso si celebra, per così dire, la prosecuzione di un’attività educativa che aveva il suo fulcro in una formazione di carattere pedagogico, di orientamento confessionale, da parte delle suore che hanno educato generazioni di bambini, ormai uomini e donne, addirittura nonni/nonne.

Dei banner esterni, sulla recinzione lungo via Annibale Vecchi, annunciano la novità elcina, in prossimità della rotatoria Vittime della Mafia e in aderenza alla Farmacia Caldari-Romozzi.

Fervono i lavori all’interno con la completa demolizione di strutture e divisori. Verrà tutto ridiviso e rifatto ex novo (bagni, aule didattiche, laboratori, spazi gioco) per cominciare al più presto. Ossia ai primi di settembre.

(Foto Sandro Allegrini)

Iscrizioni aperte dal 17 luglio e immatricolazione gratuita per chi l’ha chiesta entro il 31 luglio (addebitato il semplice onere dei materiali). C’è poi da sommare il costo della retta che ci dicono tarata in relazione all’età dell’utente.

Fonti interne riferiscono che, nell’anno in corso, assommano a ben 27 le aperture in tutto lo Stivale. A riprova del consenso raccolto da questo genere di formazione.

Anche a Perugia, l’attività era già praticata, a titolo gratuito, nella rete di biblioteche che si offrivano come location.

E, accanto, si annuncia uno studentato. Novità anche per il resto dell’edificio adiacente a tre piani. Si parla di uno studentato che è buona cosa in un quartiere a vocazione universitaria. Anche in ragione della vicinanza con la zona della Conca, sede di dipartimenti di carattere scientifico ed economico-giuridico.