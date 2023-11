INVIATO CITTADINO C’è una soluzione per rimuovere l’accrocco di vetture in prossimità del parcheggio del Pellini

Quella fila impattante e molesta. Ne abbiamo segnalato a più riprese la pericolosità e il disagio a carico di mezzi privati e pullman. Specie nell’ora di uscita dalla scuola di studenti della primaria e delle superiori (Elementari Fabretti, media San Paolo, superiori Liceo Classico Mariotti, sede centrale e succursalina).

Quella fila ininterrotta che parte alla base delle scalette della Canapina e si dipana in direzione della nuova (infausta) entrata al parcheggio del Pellini. Perfino in prossimità della zona di via Tornetta e della Porta Sant’Andrea.

Genitori e nonni in attesa. Si tratta delle vetture, disposte in lunga fila, di familiari in attesa di bambini e ragazzi da portare a casa per pranzo. Evitando loro il disagio dell’attesa del pullman.

Ma perché non si avvalgono della sosta gratuita di un quarto d’ora all’intero del parcheggio?

Risposta: perché poi, per uscire, c’è una fila da fare e i tempi si allungano. Senza contare che, non di rado, il meccanismo di lettura all'uscita s'inceppa.

Ed ecco la proposta che proviene da uno dei genitori in attesa.

Dice: “Perché non consentire la sosta di qualche minuto all’interno dell’ampio spiazzo che si estende tra la base delle scalette della Canapina e l’inizio della scala mobile?”.

Obiezione: “Ma quell’area è destinata alla sosta dei residenti della zona 1”.

La risposta: “Mica chiediamo di fermarci a lungo! Ci bastano dieci minuti e poi sloggiamo”.

La proposta è sensata. Chi di dovere ci faccia una pensatina.

Due piccioni con una fava. Si potrebbe raggiungere il doppio obiettivo di eliminare un impiccio e di assecondare una legittima richiesta dei cittadini. Il tutto: a costo zero.