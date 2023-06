INVIATO CITTADINO Buone nuove dal Borgo d’oro

Non un semplice revival, ma una persuasa manifestazione di adesione ai valori religiosi ispirati dalla figura della Beata Vergine. Buone nuove dal Borgo d’oro. Con la processione di Maria Ausiliatrice, rivive un’antica tradizione fra religioso e antropologico.

Una gioiosa processio fidelium Virginis che (domenica 4 giugno alle 17:15, partenza dal Tempio) ridà fiato al circuito sacro di corso Garibaldi. Con soste di preghiera davanti ai monasteri femminili di clausura di Sant’Agnese, della Beata Colomba e di Santa Caterina. Arrivo nella chiesa di Sant’Agostino dove, alle 18:00, si terrà la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis.

Un evento che radica nel 1923. Quando a partecipare erano fra i diecimila e i quindicimila fedeli. Il tutto, seguito da momenti di festa popolare. Come accadrà anche quest’anno, in piazza S. Agostino, con le filarmoniche di Pretola e di Torgiano.

In processione l’antica statua mariana, giunta fra i travertini della Vetusta insieme ai primi tre salesiani e oggi custodita nella basilica di San Prospero, scrigno di fede, arte e storia.

L’evento nel quadro delle celebrazioni “Cento anni di futuro” promosso dalla Famiglia Salesiana, composta da sacerdoti, cooperatori ed ex allievi, coordinati dal direttore don Tuveri.





PS. La statua era malridotta. Ho avuto – qualche anno fa – la gioia personale di vederla rivivere, in integrità e colori, sotto le mani sapienti di un restauratore di provata abilità. È stato come tornare indietro nel tempo. Quando recitare l’Ave Maria era come parlare con quella che è stata, e resta, la Mamma di tutti. Anche di quelli che non la venerano. E che possono comunque trovare conforto e protezione sotto il suo manto trapunto di stelle. Non costa niente. Basta volerlo.