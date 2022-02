INVIATO CITTADINO Buon compleanno, Palazzone

Buon compleanno, Palazzone. Una ricorrenza che abbiamo festeggiato con una visita guidata al Manu. Al volante l’ex direttrice, l’archeologa Luana Cenciaioli. Che ha illustrato i reperti delle necropoli perugine. Numerose le presenze, tanto che i convenuti sono stati divisi in due gruppi.

Dopo l’escursione esterna alla Necropoli dello Sperandio (coi ‘camminatori’ della dottoressa Erminia Battista, del gruppo di Santa Lucia, anima del Piedibus) Luana illustra il celebre Sarcofago dello Sperandio. Spiega che è realizzato in pietra “fetida” di Chiusi, denominazione dovuta al cattivo odore che emana da bagnata.

Quindi la descrizione delle immagini sulla pietra con la teoria dei personaggi del pompè, o sfilata trionfale: i prigionieri, il bottino di guerra, gli animali e le scene di banchetto.

Poi i materiali reperiti nelle varie necropoli urbane (oltre a Sperandio, Fontivegge e tanto altro): materiali fittili, oreficeria, bronzi. Il tutto raccontato con la passione competente di chi ha diretto la necropoli del Palazzone, Ipogeo dei Volumni, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.

Quindi la narrazione del banchetto, la descrizione del gioco del kòttabos, le domande del pubblico.

A seguire Luana Cenciaioli eravamo in molti, comprese persone che quelle cose già conoscono. Almeno in buona parte. Ma è stato bello ritrovare Luana Cenciaioli, competente e appassionata. A volte… ritornano.

Noterella toponomastica: L'ipogeo dello Sperandio (nominato da Aldo Capitini nel suo “Perugia”) prende nome dall’antico Monastero delle Monache benedettine. La necropoli etrusca (VI a. C.) venne utilizzata fino all’età romana, come testimoniano le scritte in latino. In età napoleonica il monastero soppresso divenne villa privata. Ho avuto il piacere di visitarla più volte, vedendo tomba e ustrini, accompagnato dalla proprietà. Il nome discende dalla scritta "Spera in Deo 1696". Da cui il toponimo.