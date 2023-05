INVIATO CITTADINO Bruschette in piazza Giordano Bruno, per la festa al Borgo Bello

BruschetTI AMO in piazza Giordano Bruno, per la festa al Borgo Bello. Con la presenza (operativa e… mangereccia) dell’ex presidente Orfeo Ambrosi e della neo presidente, ex regina dell’Ipogeo dei Volumni, Luana Cenciaioli.

La festa al Borgo Bello si svolge secondo cronoprogramma. In piazza Giordano Bruno, a far capo dalle 18:30, come preannunciato, una piccola folla di amanti della bruschetta. Fra il complesso monumentale di San Domenico, il portone del Museo Archeologico e Archivio di Stato, il Teatro Cutu, emergenze di carattere storico-monumentale, si dipana una degustazione con utenti che fanno il bis e anche il tris.

(foto Sandro Allegrini)

Un improvvisato barbecue, con legnetti per infiammare il carbone, forniti dal falegname di quartiere Gianni Caponi. Le fette di pane appoggiate e via: diventano subito scure.

Poi una strusciata d’aglio e una spennellata d’olio. Magistrale in quanto assestata da una professionista, ex cuoca Onaosi.

Finché arriva la Presidente, reduce da letture poetiche, coro dell’Unitre, mostre di pittura, inaugurazione belvedere di via del Cortone e tutto quanto previsto secondo programma.

Un vero spasso vedere la nota archeologa Luana Cenciaioli alle prese con agio e bruschette. Ma questo vogliono la carica e il ruolo. Intendiamoci: niente di archeologico, ma una fetta di bruschetta cotta e mangiata.

Oggi si prosegue con la Festa al Borgo Bello, fra visita al Manu (con la stessa Cenciaioli alle 10:00) celebrazione liturgica alle 11:30, visita ai tesori artistici della basilica (alle 16:00 con l’ottima Elena Pottini) e, alle 17:00, all’Auditorium Marianum, grande Coro de “L’Aquila in Canto” a chiusura del Mese Marianum. Dite voi se vi pare poco.