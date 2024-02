INVIATO CITTADINO Brufa. Quando la celebrazione liturgica propone il valore aggiunto della bellezza

Pieno sostegno della comunità brufana che si è offerta di contribuire alle spese sostenute.

Dice don Calogero: “La bellezza per eccellenza è Dio, che si è manifestato nel Figlio suo Gesù Cristo. Ogni altra bellezza sulla Terra ne è soltanto un riflesso e un richiamo”.

In riferimento ai paramenti: “La bellezza liturgica viene celebrata con riti, parole e anche con paramenti sacri. Per questo oggi, nella parrocchia di Brufa, ho benedetto le nuove vesti liturgiche (casule) per la lode del Signore, in quanto sono convinto che proprio dal centro dell'eucarestia (Parola, Preghiera e Sacramento) si deve irradiare il rinnovamento della vita comunitaria”.

Per concludere: “Anche le vesti liturgiche hanno un loro ruolo, al fine di rendere più partecipata la celebrazione attivando anche i sensi e quindi tutto l’umano, che è esso stesso creatura divina”.

Merito, dunque, di un sacerdote dinamico che, nella relazione coi fedeli, investe una carica di spiritualità condita di calda umanità.

Abbiamo già dato conto delle numerose iniziative messe in campo e continueremo a seguirne l’evoluzione.