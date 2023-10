INVIATO CITTADINO Brufa. E, dopo la messa, pane e nutella per tutti i bambini

Seconda settimana di titolarità della parrocchia per don Calogero Di Leo. Cui hanno fatto visita un manipolo di ex parrocchiani di Santa Maria Nuova e piazza Piccinino.

Al termine della messa delle 10:00, tra gli avvisi, don Calogero ricorda: “Voglio portare a Brufa e Pontenuovo una mia abitudine che coltivavo a Perugia. In sagrestia, dopo la Messa, offerta di pane e nutella per tutti i bambini. Ho detto TUTTI”.

Le catechiste e i coadiutori non perdono tempo e dànno di gomito a spalmare il ghiotto strato di cioccolato.

Tra le signore impegnate nella golosa operazione, individuiamo l’assessore alla cultura del Comune di Torgiano Elena Falaschi. In veste di mamma, s’intende.

Ma ci sono anche dei papà e delle nonne.

Don Calogero, mentre si appresta a correre a Pontenuovo per la liturgia delle 11:30, butta lì una battuta delle sue: “Mi sono sempre chiesto se i bambini vengano più per la Messa o per la nutella. Ma l’importante è che vengano. Con gioia”.

Il che dimostra come, in certi casi, anche la nutella possa servire a fare apostolato.