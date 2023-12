INVIATO CITTADINO Brufa. Con don Calogero di Leo, la Chiesa ‘in uscita’. Quando il costume anglosassone entra nella chiesa perugina

L’iniziativa fa capo al vulcanico sacerdote siciliano don Calogero Di Leo, già parroco di Santa Maria nuova e oggi titolare della parrocchia di Brufa.

Un prete dinamico che, come si dice, una ne fa e cento ne pensa.

Ne abbiamo già riferito le iniziative brufane, tra merenda dopo messa con Nutella e preparazione dei bambini al Natale attraverso lo strumento della favola. Un’apertura che fa onore alla chiesa perugina.

E il bello è che la forza trascinatrice di Calogero è tale da coinvolgere attivamente adulti e bambini.

L’ultima iniziativa è quella della preghiera del mattino con agape fraterna.

Un costume importato dagli Stati Uniti e dal mondo anglosassone. Una specie di tea time… mattutino.

“Si tratta – spiega il religioso – della cosiddetta ‘chiesa in uscita’. Intendendo con l’espressione quella voglia di accoglienza e inclusività che si traduce nello stare tra la gente, con la gente, per la gente”.

Racconta: “Nel mondo anglosassone esiste il costume di vedersi al mattino in casa del sacerdote e fare colazione insieme. Discutendo dei problemi della comunità, dei bisogni delle persone e del modo in cui sovvenire alle più urgenti necessità, della ricerca di modalità di sostegno e dialogo. Insomma: un concetto sociale, culturale che vede la religione anche come elemento di emancipazione dal bisogno: sia esso materiale o spirituale”.

“Ne nascono – aggiunge – confronto, progetti, sostegno reciproco”.

Peraltro, questi incontri avvengono con brufani che hanno vissuto per anni all’estero assumendo questo tipo di abitudini e di apertura al dialogo.

Un modo di vivere operativamente il compito evangelico. Perché il prete, se è solo, non può svolgere compiutamente la propria missione.

A Brufa si è iniziato un percorso virtuoso. Non, come si diceva un tempo, teologia della liberazione. Ma chiesa per la liberazione delle migliori energie morali e spirituali.

È per questo che, come cronista (ma anche come credente) mi piace riferire quanto pone in essere un sacerdote animato da spirito missionario. Condito con una buona dose di simpatia e originalità. Vogliamo dire anche un po’ di sana irriverenza? E diciamolo.