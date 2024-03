INVIATO CITTADINO Big opening in via del Tabacchificio, 6. Fashion e arte in sinergia

Verrà inaugurato Underground Fashion Outlet. Con un corner d’arte e di eleganza firmato Romanelli.

Monia Romanelli è artista nota per aver compiuto una straordinaria e inedita contaminazione tra mosaico e fashion.

Esordisce come pittrice concettuale che non rinuncia alla forma, ma predilige messaggi di forte caratura simbolica, capaci di incrociare geometrismi e cromie preziose che utilizzano l’oro e garbate tinte pastello.

Trasferisce le immagini su stoffe pregiate, seta e cotone, con cui vengono costruiti capi diversi, dal marcato concetto fashion.

Per la circostanza, ha realizzato una installazione di ben 8 metri. Che verrà presentata, giovedì prossimo, in via del Tabacchificio.

Si tratta della cosiddetta “Galleria verticale”, creata giustapponendo opere realizzate nel tempo. Un mondo visto da sotto a significare l’elevazione che ci avvicina al bello e al vero.

Ci sarà anche un corner dedicato alle creazione d’arte e di moda della stessa Romanelli (foto).

La scelta della data non è, casuale. Coincide, infatti, con l’inizio della Primavera, oltre che con la Giornata mondiale della poesia. Primavera e poesia che coesistono felicemente nell’opera di Monia Romanelli.