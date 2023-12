INVIATO CITTADINO Benvenuto, Direttore. Nominato alla GNU Costantino d’Orazio, personaggio di forte caratura culturale e mediatica

Ma sarà un direttore decisamente Pop. E non potrebbe essere diversamente, date le sue acclarate potenzialità multimediali che ne fanno un personaggio conosciutissimo e stimato.

In questo senso, non potrà che amplificare l’eco e l’immagine della Galleria. E non potrà essere che un bene.

Il suo primo vantaggio è quello di poter contare su una squadra compatta, in grado di condividere metodo e finalità.

Un gruppo di lavoro omogeneo nella pluralità di competenze. Un ambiente di lavoro non competitivo, ma sinergico e solidale. Se ne sono visti e raccolti i frutti in questi anni di iniziative di livello decisamente alto.

Costantino D’Orazio saprà di certo proseguire il dialogo con la città. Coltivare quel senso di appartenenza che ci ha fatto condividere le iniziative e i successi di questa agorà dell’arte e della cultura.

Questo lo spirito con cui la città lo accoglie. In tutte le sue componenti sociali, civili, politiche e culturali.

Un motivo di forza del nuovo direttore è quello di non essere targato. Il suo cursus honorum è punteggiato di successi fatti di curatele, studi, saggi di rilievo, trasmissioni eleganti e interventi puntuali.

Ricordo di averne incontrato – quando ancora non sapevo chi fosse – qualche scritto nella mia veste di insegnante. Nella collana “Il battello a vapore” figurava qualche pubblicazione degna d’interesse.

Oggi, dopo averlo visto e apprezzato in tivvù come giornalista e divulgatore di rango, ne leggo nel web la produzione. Ampia e diversificata.

Ecco perché, come perugino, mi aspetto da Costantino D’Orazio grandi cose. E con me tanti altri cives inquilini della Vetusta.