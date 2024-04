INVIATO CITTADINO Benvenuti genitori e bambini. Benvenuta, vita

La chiamano Festa della nascita, organizzata dal Comune di Perugia, ed è davvero un evento memorabile. Che vede la presenza di genitori, bambini e animatori impegnati in letture, giochi, clownerie e tutto quanto fa infantitudine.

Tante anche le Associazioni coinvolte e facenti capo, a vario titolo, al settore educazione e servizi all’infanzia.

Si va dai servizi sanitari, ospedalieri, farmaceutici, territoriali. Comprese le biblioteche e le Associazioni che ruotano attorno ai bambini e alle famiglie.

Citiamo: Bimbi in bici, Afas, Fidas Umbria, Nati per leggere, Nati per la musica, Il massaggio del bambino, Centro per la salute del bimbo, Carica dei prematuri odv, Pediatri di Libera scelta, Associazione Culturale Pediatri.

In piazza IV Novembre il Bibliobus, attorniato da bambini intenti alla lettura.

Una presenza, numerosa e qualificata, che si dipana fra la sala San Francesco del Palazzo Vescovile in piazza IV Novembre, la sala del Dottorato del chiostro della cattedrale di San Lorenzo e la sala delle Colonne in corso Vannucci 47.

Abbiamo seguito le iniziative svolte nella mattinata di ieri sotto il portico della cattedrale e nello spazio centrale.

Dove dominava una straordinaria animazione ed era palpabile l’entusiasmo. Con bambini coinvolti e tante persone desiderose di testimoniare, con la propria presenza, la persuasa convinzione che il futuro va costruito con apertura alla natalità e alla genitorialità consapevole. Oltre che alla doverosa, preziosa tutela del capitale umano.

Parole d’ordine (di amore e dolcezza) diffuse su pareti e colonne. Pannelli esplicativi valoriali con immagini adeguate al contesto.

Un’organizzazione perfettamente oliata. Risultato d’eccellenza dovuto all’abnegazione delle tante Associazioni presenti. E anche – lo dico con cognizione di causa – alla dedizione della dirigente Roberta Migliarini, mai troppo lodata per l’impegno e la competenza con cui svolge il proprio compito.



(ph. Sandro Allegrini)