INVIATO CITTADINO Bar dell’Accademia, ultimo appello

Sabato mattina 2 settembre, alle 9:30, il saluto e il commosso omaggio dei perugini che hanno amato il bombolone, il cornetto e il satellite. Specialità entrate nella leggenda. Come i personaggi che ce li hanno ammanniti. Con affetto e dedizione per un periodo non breve.

Un momento di contenuta tristezza. Perché questa chiusura segna la fine di un’epoca. Tanto è radicata nel cuore e nella… gola di tanti.

(Foto Antonietta Taticchi-Associazione Via dei Priori)

Una solida consolazione risiede nella consapevolezza che a ricevere il testimone è un’azienda peruginissima, composta da una compagine familiare che della pasticceria ha fatto una missione.

Sabato mattina, alle 9:30, al Bar dell’Accademia avverrà un simbolico passaggio di consegne tra la vecchia gestione e la nuova.

Ne abbiamo anticipato la notizia qualche giorno fa. E la ribadiamo nella sua veridicità.

Dice Giorgia (di UNI srl): “Siamo grati ai vecchi gestori per averci dato l’opportunità di portare avanti la loro tradizione consegnandoci la ricetta del satellite e di tanti loro segreti”.

Certo è che si chiude un’epoca e si apre una nuova pagina nella storia della città.

Bello il ricordo di chi, dentro quel laboratorio e dietro a quel bancone, ci ha offerto il frutto goloso del suo lavoro. Con simpatia, con rispetto, con amicizia.