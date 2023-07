INVIATO CITTADINO Avversari in pista ma, ieri come oggi, grandi amici

Vivo compiacimento espresso per la sua biografia a Consalvi dal collega, campione motociclistico, Giacomo Agostini, da sempre amico di Perugia.

In località Consuma, dove Agostini vinse la sua prima gara sportiva, grande reunion di campioni.

Le chiamano “rievocazioni” e costituiscono piacevoli momenti di condivisione per ricordare, non senza nostalgia, uno storico ‘come eravamo’.

Nell’occasione, ricordando quella straordinaria corsa in salita, Consalvi ha donato all’amico il volume “Una vita a tutto gas” che costituisce la sua biografia, da me scritta e sottoscritta, con la consulenza di Mauro Pispola e di Franca, moglie di Consalvi, che lo ha seguito ieri nelle corse e oggi nell’accorta gestione dell’azienda Cosmos. Insieme ai figli Cristina e Francesco, amati/amanti di tanto padre.

Agostini è presente nel volume con diverse foto e con testimonianze. Come quella che lo riferisce “suggeritore”, al sindaco Silla Baglioni (con cui andava a caccia), dell’assunzione al Comune di Perugia di quel ragazzo bravo e volenteroso che era Peppino. Speciale come meccanico e come corridore, non meno che come elettricista. Ruolo in cui fu in seguito assunto per concorso al Comune.

Questi ed altri ricordi sono affiorati alla memoria. Condivisione di passioni che lasciano il segno nel cuore e nella mente.

E Peppino dice, in amichevoli colloqui a Capanne (non al carcere circondariale, ma alla fortunatissima sagra!): “Giacomo mi chiamava ‘Pappagone’ per la mia caratteristica di avere sempre il ciuffino dritto sulla nuca. Proprio come l’attore Peppino de Filippo che, in questo ruolo, indossava una comica parrucca”.

Aggiunge: “Ancora mi chiama con questo nomignolo che appartiene alla storia pluridecennale della nostra amicizia”.

Ecco perché l’Inviato Cittadino, che di “Pappagone” è amico e biografo, può motivatamente dire: “Complimenti, Peppino, per l’onorificenza del baiocco d’oro che Romizi e la politica di Palazzo dei Priori ha deciso di conferirti”. Se tutti ti vogliono tanto bene, qualche buona ragione deve pur esserci.