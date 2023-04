INVIATO CITTADINO Avola-Perugia, andata e ritorno

Avola-Perugia, andata e ritorno. Quando la profàcola si gemella con lu cunto.

Uno spettacolo popolare fra musica, poesia e affabulazione. E richiami di forte caratura identitaria siculo-umbra.

La chiesa di S. Antonio abate al Borgo come location ineguagliabile di fratellanza. Pronubi attori: l’Associazione Borgo S. Antonio-Porta Pesa di Francesco Pinelli (con Oscar Bigarini), l’Agimus di Salvatore Silivestro, il Comune di Perugia con l’Assessore Leonardo Varasano, il gruppo dei Gattopardi di Pino Greco. Che dichiara I HAVE A DREAM: quello di un gemellaggio fra la patria del “nero” e dei cannoni d’Avola e i travertini della Vetusta.

Cui il dinamico intrattenitore ha dedicato una composizione, che è un inno a via dei Priori, col vento che solleva le gonne e via Ritorta che asseconda gli amanti. La canta a una voce con Mary Tiralongo, con la complicità del Maestro Eugenio Becchetti, organaro di vaglia e concertista che, dopo le prove di sabato pomeriggio, fa miracoli nell’accompagnare le evoluzioni canore dei siciliani.

Fra i quali brilla di luce propria il tenore Sebastiano Cicciarella, già enfant prodige allo Zecchino d’Oro e diplomato al conservatorio Verdi di Milano.

È lui ad attirare i maggiori consensi con brani che vanno da Leoncavallo e Puccini, fino a ‘O sole mio’, cantato a voce spiegata anche dal pubblico nel bis finale.

Performance intervallate da composizioni lirico-poetiche, in vernacolo siculo e in italiano standard, da Carmela di Rosa. Con le “vallette” Francesca Paggi e Giorgia Carrubba, che leggono testi, abbigliate in costumi tipici di Trinacria, disegnati dal vulcanico Pino Greco.

Il tutto in un’atmosfera affettuosa e complice che passa sopra qualche cambio di scaletta per apprezzare l’offerta di calore e di colore. Fino al gioco di rispondere, al “baciamo le mani” di Greco con un corale “baciamo!”. E amicizia fu.