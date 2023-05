INVIATO CITTADINO Auto del Cateu nella patria della fisarmonica

Auto del Cateu nella patria della fisarmonica. Gioiosa invasione delle auto d’epoca a Castelfidardo. E un quiz musicale di assoluta novità.

Nel 1800 Paolo Soprani inventò la fisarmonica. Oltre due secoli dopo, nel 2023, Laura e Cristiana hanno inventato il Raid della Musica.

Straordinaria domenica, quella del 30 aprile scorso. Iniziativa di forte appeal dovuta alla creatività di Laura Ricci e Cristiana Speziali, nella patria della fisarmonica, a due passi dal mare di Osimo.

Qui si è svolta la prima edizione del Raid della Musica che ha coinvolto appassionati di auto storiche appartenenti ad una vasta rappresentanza di club federati ASI. Una “prima” assoluta che ha raccolto entusiasmo e successo, coniugando le livree delle vecchie signore a motore con le note un po’ vintage delle canzoni degli anni Sessanta e Settanta.

Una sfilata e una sfida consistente nel confronto fra due equipaggi che, a bordo delle rispettive auto, dovevano riconoscere il testo di una base musicale, lampeggiando con i fari ogni volta che indovinavano il titolo della canzone corrispondente.

Insomma: un quiz che lega motori e pentagramma. Accostamento non irriverente, dato che per gli appassionati il rombo del motore è perfettamente recepito come una musica.

Per molti è stato un tuffo nel passato, quando bastava la musica di un’autoradio per far sbocciare un amore.

Il primo vincitore del Raid della Musica è stato l’equipaggio composto da Giancarlo Bianchi e Daniela Ilicini a bordo della loro Giulia Alfa Romeo del 1967.

Premiati anche Maurizio Semeraro, arrivato dalla lontana Bari, la famiglia Dal Savio da Orvieto e Carlo Palombi, il più giovane partecipante. Un plauso agli immancabili Antonio Fioravanti e Oriana Croce e all’equipaggio femminile Federica Ildebrando e Luisa Lorenzoni, a bordo di una MG ZR irresistibilmente gialla.

A vincere, però, è stata soprattutto l’idea originale dell’evento che ha fatto divertire tutti. “Per una volta abbiamo riposto il cronometro e rispolverato il giradischi” hanno dichiarato soddisfatti i presidenti dei club organizzatori, Maurizio Speziali e Giovanni Ricci.