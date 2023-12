INVIATO CITTADINO Auguri di Natale al Circolo del Tempobono

“Merito loro – commenta il presidente Enzo Garghella – se i soci riescono a incontrarsi regolarmente e sedersi alla mensa consumando pasti sani e gustosi”.

Una tradizione che viene portata avanti grazie all’impegno e allo spirito di sacrificio di Maria 1 e 2, Nella, Claudia, Iliana. Non è uno scherzo, quello di apprestare una cinquantina di coperti e relative vivande tutti i sabati e… feste comandate.

Tanto che non si può fare a meno, in occasioni speciali come quella del Natale, di omaggiare queste instancabili Vestali della cucina con un riconoscimento, almeno simbolico, a fronte di un impegno serio e costante.

Stavolta il regalo ha assunto la forma di un dono di alto artigianato.

Lo ricorda Francesco Taddei che elogia la valentia del socio e amico Giovanni Caponi, per gli amici Gianni.

Lo chiamano “Gianni aggiustatutto”, secondo una fortunata definizione coniata da Orfeo Ambrosi.

Il mastro falegname del Borgo Bello tiene bottega nell’ex Hospitale in pietra bianca e rosa di Assisi, in prossimità del Bar del Corso di Francesco.

Stavolta Gianni ha superato se stesso, apprestando una serie di alberelli limited edition, di varie dimensioni, realizzati in fili di rame ritorto, con base in legno di ulivo contenente il dispositivo che consente di alimentare il circuito di led che splendono di luce fissa o intermittente.

Un vero capolavoro che ci ha indotto a recarci a bottega per vedere dal vivo la factory di queste meraviglie tra artigianato e arte.

(Foto Sandro Allegrini)