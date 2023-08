INVIATO CITTADINO Auditorium Marianum. Recital degli allievi della masterclass di Angela Hewitt

Dieci cavalli di razza in pista per l’International piano Masterclass della più grande interprete mondiale di Bach.

Ne sono stati selezionati solo 10, dei 23 aspiranti. Perché si lavora di fino su un numero ristretto e in presenza di autentica genialità. Come nel caso degli “eletti” che stupiscono per talento e modestia, educazione e riservatezza.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Cavalli senza briglie, intendendo per tali le partiture. A memoria e con ispirazione massima, si lanciano sul prato punteggiato dai tasti bianchi e neri. Senza sporcarsi i piedi in una pozzanghera.

Introdotti da Angela, autorevolmente materna. Che ci racconta di un’ospitata a casa sua, al Trasimeno. E poi una visita, con degustazione, alla Sagra del Gambero di San Savino.

Perché “piano” non è solo studio e tirocinio, vocazione e sacrificio. Ma anche amicizia, valori, allegria e condivisione. In una parola: “vita”.

Angela li presenta uno per uno, soffermandosi su caratteristiche personali e autore eseguito.

Apre la serie Alex Yangm Canada, fenomeno quattordicenne. Seguono l’olandese Floris van den Ende, l’estone Mattias Heina, la spagnola Marta Puig Gomez, il canadese Carter Johnson, “vecchio” ventiseienne.

Nella seconda parte è la volta di Jeremy Chan di Hong Kong, dell’italiano Elia Cecino, dell’australiano Jude Holland, del canadese Jaeden Izik-Dzurko e di Chiara Biagioli.

Un vero spettacolo che ha puntato i riflettori su artisti dei quali sentiremo parlare. Alcuni di loro sono già affermati e marciano spediti all’imitazione di un mito.

Un mito di nome Angela. Autorevolmente materna.