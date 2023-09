INVIATO CITTADINO Aspettando il 29 settembre… e non è l’Equipe 84, ma Sharper

Conto alla rovescia e quasi pronti al decollo per l’evento più atteso dell’anno: "Sharper – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici".

Parte, lancia in resta, lo Studium perusinum.

In proficua sinergia: 170 istituzioni e quattro atenei.

Insieme a Perugia e Terni, con il Polo Didattico UniPg, saranno 14 in tutto le città italiane ad ospitare in contemporanea l’evento europeo che mette al centro la divulgazione scientifica.

Non chiacchiere o passerelle, ma persone che operano per promuovere la conoscenza e le scoperte, utili a migliorare la vita di tutti.

Target elettivo le giovani generazioni, ma non solo. Peraltro l’evento non dura l’espace d’une nuit, ma si dipana nel tempo, con studi e scoperte intercettate nei laboratori e negli studi in cui ogni giorno si ricerca.

Invidiabile location sarà Palazzo Murena, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia, con i Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, di Matematica e Informatica, di Fisica e Geologia.

La novità della scienza in cucina

Tanto per non farsi mancare niente, nelle giornate di ieri e oggi la ricerca si sposterà tra le mura scolastiche, con l’evento “Ricercatori a scuola” Sharper Chef, organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello:.

Per esaltare il food umbro e le competenze di carattere culinario-alberghiero.

Ma anche Intelligenza artificiale e Apericerca

Il 20 settembre, Green Business Centre Barton Park Perugia (ore 16:30), per un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Non mancheranno poi quattro eventi dell’apprezzato forma Apericerca, con le iscrizioni già aperte a questo link: https://u.garr.it/WCMKi

Il programma completo di Sharper è disponibile online: https://www.sharper-night.it/sharper-perugia/

Incontri aperti, more solito.