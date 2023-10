INVIATO CITTADINO Aspettando Halloween coi bambini creativi, in via del Pasticcio

Iniziativa promossa dai giovani dell’Associazione del Borgo. Che ha fornito anche la merenda.

La tradizione delle zucche, operate in modo da assomigliare a un cranio antropomorfo, è antica tradizione delle nostre campagne. Ma funziona anche in città.

Ne abbiamo avuta la prova in via del Pasticcio, il lungo budello parallelo a corso Bersaglieri, a far capo dalla Pesa fino alla parte alta del Borgo, uscendo in via del Sacco, in direzione della Porta S. Antonio.

Un consistente gruppo di bambini si è messa all’opera realizzando le “spaventose” zucche con dentro la candela, a immagine dei teschi raccapriccianti.

Naturalmente nessuno si è spaventato, anche se ha simulato di esserlo.

Le zucche, appoggiate sul muretto sopra l’ex spazio Pesa, è stato punteggiato da questi simpatici manufatti.

Tanto da mettere in moto gli scatti digitali di amici, genitori e passanti.