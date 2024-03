INVIATO CITTADINO Arriva anche fra i travertini della Vetusta la storica “Scarp de’ tenis”

L’Inviato Cittadino lo ha scoperto domenica 3 marzo, all’Oratorio del SS. Crocifisso di Santa Maria Nuova. In occasione della messa di suffragio per il trigesimo in memoriam di Francesco Paperini.

Ha presentato l’evento don Marco Briziarelli, a margine della liturgia. Ricordando che il mensile, un autentico storyteller della vita di strada, è entrato in Caritas nel marzo del ’96.

Con l’occasione, il direttore della Caritas perugina ha citato una giovane che, da un paio di mesi a questa parte, collaborava alla diffusione: ha finalmente trovato un lavoro.

Ma aggiunge: “La diffusione di Scarp de’ tenis è essa stessa un lavoro. Da cui questa persone fragili traggono alimento e speranze”.

Con l’occasione ha presentato ai fedeli una persona che si occuperà di questo compito (ne ritraiamo le mani, non il volto, per una questione di privacy).

A beneficio dei lettori ricordiamo che, alla fine degli anni Ottanta, a New York si vendeva Street News. Nel Regno Unito, nel 1991, nasceva The Big Issue.

A Bologna, nel 1993, Piazza Grande (indimenticabile la canzone di Lucio Dalla). A Firenze, nel 1994, Fuori binario. E, nello stesso anno, a Milano, Scarp de’ tenis.

Tutte riviste che si adoperano al fine di dare voce a chi non ne ha. Offrendo opportunità a quanti sono perennemente esclusi.

La rivista si può acquistare o ci si può abbonare (al link www.social-shop.it), anche in formato digitale. Anche i numeri arretrati costano 4 euro. È possibile ottenere la tazza di Scarp con abbonamento annuale. Si possono effettuare donazioni.

Il numero di Marzo 2024, ora nelle mie mani, verrà a breve recensito nella rubrica LETTI PER VOI.