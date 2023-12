INVIATO CITTADINO Aperto ieri a Sant’Erminio il Mercatino di Natale

Non solo vendita di oggettistica e offerta di dolcezze (cioccolata calda, vin brulé, niccarìe), ma anche iniziative di cultura e socialità.

Già ieri mattina, alle 11:00, i bambini del quartiere hanno entusiasticamente provveduto all’addobbo del grande Albero di Natale.

Oggi, alle 15:00, Mostra fotografica Immagini dal mondo, organizzata dal Fotoclub “Al Garage di Elio” di Mario Pennicchi e dei suoi fieri cultori dell’arte di Daguerre.

Alle 17:00 arriva Babbo Natale, con la cesta dei doni.

Domani, dalle 15:00, ancora apertura degli stand e visita alla mostra di immagini natalizie, realizzate da artisti dell’obiettivo.

Alle 18:00, si parte con la tombola. Un tempo si diceva “ricchi premi e cotillon”, ma in questo caso ci saranno gadget per bambini e per adulti.

Un modo, civile e partecipato, di rivitalizzare questo segmento di città che ruota intorno al Circolo, sempre presente con momenti di condivisione che attraversano le età.