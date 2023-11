INVIATO CITTADINO Aperto a Monteluce l’Antro Creativo ‘Tu lo fai’ di Marco Andrea Fichera

Un incontro di cultura, dialogo e creatività. Per salvare dal degrado quell’angolo che, dopo la chiusura dell’edicola, era diventato luogo di spaccio.

Di famiglia siciliana, nascita a Roma, studi a Milano. Perugino monteluciano, per scelta consapevole e persuasa.

Laurea al Politecnico in Design industriale, fotografo di rango, creativo per indole e competenze.

Informatico preparatissimo, realizza siti internet, programma in vari linguaggi evoluti. Esperto di grafica, impaginazione, video, e-shop, web marketing, social media, scansione, design, incisione laser su vari supporti (legno, plexiglas…).

La sua passione è la stampa in 3D in cui eccelle, sia con mezzi propri, sia inviando a terzi la realizzazione di oggetti voluminosi. Come le zampe di un tavolo al quale è appoggiato un piano di cristallo, su cui tiene alcuni dei pezzi unici realizzati in proprio.

Ce n’è per tutti i gusti. Dal Puffo grande a quello piccolo: già perché, se gli si porta un oggetto da reiterare, Marco Andrea lo realizza nelle dimensioni desiderate, a crescere o a calare. Al momento sta realizzando dei multipli per un noto creativo perugino: una firma… che non possiamo al momento rivelare.

Gadget di ogni genere: portachiavi “identitari”, come quello col Grifo o con la riproduzione dello splendido rosone della chiesa parrocchiale di Monteluce.

Dice: “Lo faccio per amore verso questa città che mi ha accolto con affetto. Non è vero che i perugini sono gente chiusa. Mi sono trovato, e mi trovo, benissimo, sia in chiave relazionale che lavorativa”.

Se uno ha un’idea in testa e va da “Tu lo fai”, l’Antro creativo di Marco Andrea, lui te lo progetta e lo realizza, nelle forme, nel numero, nelle dimensioni desiderate.

Tu dagli un oggetto, un disegno, un’idea: lui lo traduce in realtà.

Ti si è rotto un elettrodomestico per cui non esistono pezzi di ricambio? No problem. Marco Andrea te lo rifà alla perfezione, con precisione millimetrica. In materiale resistente, come serve a te.

Quanto a idee, Marco Andrea è un vulcano. Non è un caso che sia molto apprezzato in Italia e all’estero, con cui è attivo da sempre. Durante la pandemia, quando lavorava da casa, è stato subissato di richieste di ogni genere. Bastava chiedere e lui realizzava il progetto e te lo vendeva, in esclusiva. Il cliente poteva poi realizzare in proprio gli oggetti o affidarne l’esecuzione ad aziende o privati di sua fiducia.

Per il Natale ha in serbo varie novità. Una, che non possiamo rivelare, prevede un simbolo natalizio con sorpresa. Specialmente pensato per i mariti premurosi. Ma sarebbe un peccato svelare l’improvvisata. Non sarebbe più un segreto e gli farebbe perdere clienti.

Ha aperto bottega anche per venire incontro alle esigenze del quartiere. Racconta: “Qui davanti era luogo di spaccio, sfacciatamente esibito. Non c’era verso di eradicare certi comportamenti. Ora le cose sono un po’ migliorate, con la luce accesa e presenze pulite”.

Fuori un espositore con suoi prodotti originali. Alla domanda se non abbia timore di furti, risponde: “Come occhi, ho le telecamere accese. Ma, fino ad oggi, non sono avvenuti episodi preoccupanti”.

Auguri di buon lavoro a un professionista di altissimo livello e uomo generoso.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)