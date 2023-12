INVIATO CITTADINO Aperta al Borgo Bello una nuova bottega d’arte, al civico 104

Racconta: “Don Nello è stato la mia guida spirituale e il primo ispiratore della mia passione pittorica”.

Aggiunge: “Monsignor Palloni mi ha insegnato a usare i pennelli, non solo in chiave tecnica, ma come narrazione di un mondo intriso di spiritualità”.

L’Inviato Cittadino, che di don Nello fu amico, non tarda a riconoscere, e apprezzare, l’angolino don Nello: racconta il personaggio in un paio di scatti, con la sua aria svagata e (auto)ironica (Nello non amava farsi fotografare).

Ma sono affissi alla parete anche riproduzioni e una sua specialissima opera di carattere sacro.

Proprio alla pittura sacra Daniela si dedica con passione e competenza. Crocifissi, icone di tipo bizantino, capolettere miniati, pittura murale a fresco e a secco, oli, acrilici, opere su tela e su tavola, grottesche, decorazione.

Un vasto campionario di opere che comprendono ritratti, preziosi come quelli del Maestro.

Un modo di andare avanti guardando indietro. E raccogliendone l'eredità. Come fece il caro don Nello, pittore dottoriano per eccellenza. Rammento che mi raccontava l’incoraggiamento ricevuto da Gerardo Dottori, uomo e artista sempre generoso.

Mi piace ricordare l’evento che organizzai al teatro Morlacchi (foto 6) nel quinto anniversario della scomparsa. Erano con me il vescovo Giuseppe Chiaretti, il critico Massimo Duranti, lo stampatore Sandro Marchetti, il tarsista Rolando Chiaraluce, che gli erano stati amici. Fu un pomeriggio memorabile.

Detto tra noi. Bel ricordo anche quello di quando don Nello mi chiamò per farmi assistere al montaggio del mosaico dentro la Cappella del Santa Maria della Misericordia. Un lavoro bellissimo. Quando glielo dissi, gongolava.

E non posso dimenticare l’annuale Messa dell’Artista, celebrata da Nello, con gli amici della Postierla di Lavinia Castellani.

Tutto questo, e molto altro, mi ha fatto tornare in mente la visita al nuovo atelier di Daniela Monni. E non è poco!

(Foto esclusive Sandro Allegrini)