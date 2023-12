INVIATO CITTADINO Ancora alla Stranieri Fabio Melelli, uno dei massimi storici del cinema. Confermato l’incarico come docente

La stima e l’apprezzamento che Melelli riscuote a livello (inter)nazionale sono noti. Siamo dunque particolarmente felici di annunciare la sua riconferma all’Unistra.

A riprova dell’apprezzamento che la città e la cultura nazionale esprimono convintamente per la caratura formativa di una autentica gloria perugina.

Ricordiamo che Melelli (senza calcolare l’età anagrafica di brillante cinquantenne) è ritenuto un giovane, forse anche per la facilità del suo dire e per l’approccio sempre piacevole e garbato, oltre che per l’affabilità della persona. Ma è da considerare che il suo curriculum in termini scientifici, giornalistici, editoriali, consta di migliaia di articoli, parecchie decine di volumi di settore, ruoli chiave in commissioni, di membro e presidente di giuria, referee, incarichi di prestigio e tutto quanto fa meritevole e indiscutibile accreditamento.

Il programma, già pubblicato, che Fabio Melelli propone consiste nella monografia “La storia dell’Italia contemporanea attraverso il cinema e la canzone”. Tema scandito tramite spunti di sicuro interesse e poco noti come: "Cinema muto e canzone nell’opera di Elvira Notari. La nascita del film canzone nella produzione cinematografica di ambientazione napoletana”.

Fabio tratterà anche di un genere specialissimo noto come musicarello. Si tratta di un prodotto tipico che ruotava intorno a un cantante in voga e spesso addirittura su un plot costruito attorno a una canzone di successo. Ci sono passati tutti: Celentano, Morandi, Al Bano, Little Tony…

Ed ecco quindi le riflessioni su “Il musicarello: da Urlatori alla sbarra a Terzo Canale: Avventura a Montecarlo. Neorealismo d’appendice, melodramma e comicità regionale nei film con Gianni Morandi. La variante rock del “cantarello”: Adriano Celentano e Little Tony”.

Sulla scorta di un volume di grande successo, relativo al più famoso festival della canzone italiana: “Il Festival di Sanremo e il cinema, da Nilla Pizzi a Elodie. I cantautori degli anni Settanta nel cinema italiano: Banana Republic, un film concerto. Il Festivalbar e la canzone in televisione. Nascita e sviluppo del videoclip. Gli anni ottanta e il film-compilation”.

Non meno interessante il programma di febbraio. “Dante e la Commedia nella storia del cinema. Inferno, due film del 1911. Dante e la Commedia nel cinema americano, tra cinema indipendente e marginale e blockbuster hollywoodiani”.

E ancora, riguardo al cinema italiano: Federico Fellini, il più importante apostolo del verbo dantesco nel cinema. Il Viaggio di G. Mastorna, il più grande film (mai) realizzato. Parodie dantesche in Amarcord. Pasolini e Dante: dalla Divina Mimesis a Salò. Andrej Tarkovskij e la Divina Commedia: Stalker.

E ancora: Influenze dantesche nel cinema contemporaneo: Dante di Pupi Avati, La casa di Jack di Lars Von Trier, Coco della Walt Disney.

Per il mese di Marzo: Cinema in Umbria San Francesco nel cinema: Il poverello di Assisi, Fratello sole, Sorella Luna, i magnifici tre 'Francesco' di Liliana Cavani.

Spigolature golose su Film girati a Perugia: da Uomini e cieli a Benedetta, Fumo di Londra di e con Alberto Sordi, una commedia all’italiana per il capoluogo di regione. Todi e Per Grazia ricevuta di Nino Manfredi. L’etrusco uccide ancora, un horror a Spoleto.

Infine: “Pupi Avati e l’Umbria, affinità elettive. Terni, la città d’Acciaio nell’omonimo film di Walter Ruttman. L’Oscar di Papigno: La vita è bella di Roberto Benigni. L’Umbria e la fiction: da Le avventure di Pinocchio a Don Matteo…”.

Come si comprende facilmente: una gamma di temi e questioni d’arte e di storia del cinema e della televisione che fanno di Fabio Melelli la punta di diamante della critica e dello spettacolo internazionale.