INVIATO CITTADINO Anche nei negozi perugini circolano i “finti clienti”

Costituisce una vera “epidemia”, diffusa in tutto lo Stivale. Ma sta prendendo piede anche fra i travertini della Vetusta.

Una tecnica complicata? Ma no! “Elementare, Watson!”. Si entra col sorriso in negozio e si chiede di provare uno o più prodotti. Di solito si prescelgono negozi di lusso. O che comunque vendano prodotti di nicchia piuttosto cari. D’élite.

Al negozio di scarpe. Così, un negoziante di scarpe griffate si sente chiedere dal potenziale cliente di provare vari modelli. Finché il cliente-imbroglione non trova quello che calza a pennello. A questo punto, sentito il prezzo, dice: “Ci devo pensare”. O anche: “Torno nel pomeriggio”.

La battuta più comica è quella che suona: “A che ora chiude?”. Dando a intendere che si fa un salto al bancomat o ci si pensa un attimo, prima di tornare e decidere per l’acquisto. Invece si va a casa e si acquista in internet, a prezzo inferiore, proprio quella scarpa, quel modello provato a negozio, in quel colore visto dal vero e non sullo schermo del computer. Facendola in barba al negoziante il quale, anche se ha capito l’antifona, si sente comunque tenuto alla gentilezza. Una bella scorciatoia, non c’è che dire! E la prova che buona educazione e dabbenaggine sembrano coincidere.

In profumeria. Analogo – e anche più fedifrago – il comportamento assunto, ad esempio, in una profumeria. Si chiede un’essenza, si sperimenta qualche marchio di rango. E poi, dopo aver annusato una quantità di profumi, li si prova sulla pelle e si chiede un percorso olfattivo guidato alla commessa, usandola come esperta consulente. Trovato il profumo ideale, o anche due, si manifesta incertezza. Si prende tempo.

Qualcuno scatta una foto col telefonino al prodotto ideale. Poi, accampando una scusa, si saluta e via. A comprare quel preciso prodotto in internet, a un prezzo inferiore. Perché il venditore sul web non ha negozio né spese di gestione, ma tiene i prodotti in garage e vende solo in rete.

Il ‘chi è’ del finto cliente. E il bello, o il brutto, è che non esiste una tipologia standard, un modello umano o antropologico di riferimento. Può trattarsi di giovani e perfino giovanissimi. O anche di maturi signori e dame ingioiellate. Provano, approvano… e poi si fanno comprare i prodotti da figli o nipoti, abili a veleggiare tra i marosi del web. Insomma: sono una vera, imprevedibile calamità.

La soluzione? Tassa per chi prova e non acquista. A Milano e nelle grandi città il trucco non funziona. Scoperto l’inganno, studiata la contromossa. Come? Un cartello avvisa che le prove, cui non faccia seguito l’acquisto, comportano il pagamento di un ticket-consulenza. Per le scarpe, per indumenti firmati e i profumi si parla di un ticket di almeno 20 euro.

E poi… niente scatti. Sono vietate anche le foto, con telefonino o digitale. Magari con l’esposizione di un avviso specifico. Questo perché? Perché, fotografata la scarpa o il profumo, non si può sbagliare. L’ordine in internet sarà quanto mai preciso, su quel prodotto e quel modello. Con un sicuro risparmio. e l'imbroglio è servito.

Onorando il detto la miglior difesa è l’attacco, i negozianti cercano di porre in atto le necessarie contromisure per non essere raggirati. Insomma, per evitare la consulenza a scrocco e la perdita certa della vendita si studiano le contromosse. Altrove già lo fanno.