INVIATO CITTADINO Allo spazio espositivo della Misericordia, l’Umbria Jazz di trent’anni fa va in giostra con Gianluca Mencacci

Allo spazio espositivo della Misericordia, l’Umbria Jazz di trent’anni fa va in giostra con Gianluca Mencacci. Immagini appassionate e liriche di Perugia, dolce e ferrigna, effigiata in ore diurne e notturne, a colori e in bianco e nero.

(foto Sandro Allegrini)

Sul fondo, una giostra costruita da Metalprogetti, azienda metalmeccanica di rango che progetta e produce marchingegni da esportare in tutto il mondo.

Dei pannelli d’antan ruotano senza posa, ma con studiata lentezza, a proporre scatti che Gianluca Mencacci ha effettuato negli anni 1992-93, ossia da un trentennio, per raccontare la street band di New Orleans che folleggiava per il Corso. Con quel nero che dirigeva, saltellando, agitando un ombrellino o un bastone colorato. La band si chiamava Olympia e – in tempi antecedenti la Funk Off – si trascinava torme di turisti al ritmo di una musica calda e avvolgente.

Ci spiegarono poi che quella musica accompagnava anche l’ultimo viaggio dei loro amici nel caldo sud, giù in Louisiana.

Per raggiungere la girandola ci sono però una teoria di immagini. Ognuna di esse vale non una rapida occhiata, ma un’osservazione attenta e innamorata.

Peccato perdere questo gagliardo spettacolo di orgogliosa bellezza. Peccato, specialmente per noi, innamorati e abituati alla quotidiana ammirazione della Vetusta.

La mostra è aperta fino al 13 novembre, dal lunedì al venerdì (con orario 16:00-20:00) e il sabato dalle 10:30 alle 21:00.

PS. Per l’amico Carlo Pagnotta. Carlo, valla a vedere. Tu, perugino nato in Porta Sole. Tu che hai inventato U.J., questa formidabile creatura che unisce cultura, musica, socialità. Tu che, di certo, ricordi anche il nome del “corifeo” con cui una volta abbiamo scherzato. Quando/se ci vai, fammi uno squillo, ché ci facciamo una foto. Tu, non puoi perdere l’occasione di ricordare. Perché ricordare è vivere due volte. Lo sappiamo bene.