INVIATO CITTADINO Allestito al Manu lo Studio di Umberto Calzoni, sicut erat

Oggi pomeriggio l'inaugurazione e quindi la possibilità di visitare la ricostruzione dello studio dell’avvocato-archeologo di San Martino che ha lasciato una forte impronta di sé al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria per avervi ricoperto il ruolo di direttore per ben 33 anni (1925-1958).

Mentre è in corso la XLIII Riunione scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, in collaborazione con Manu, Direzione Regionale Musei Umbria e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

L’installazione, filologicamente “affettuosa”, è stata posta in essere dalla neo direttrice Tiziana Caponi in sinergia con gli eredi Mauro e Maria Lauretta Burini Calzoni.

Lei, linguista ed ex funzionario Unistra. Lui, ortopedico di rango con specializzazione in medicina sportiva e non solo.

I discendenti del noto personaggio, che tanto ha scavato e tanti materiali ha conferito al Manu, si sono compiaciuti della elegante collocazione dei mobili e dei reperti conferiti in memoriam dell’antenato.

Sedia e scrivania, piccoli mobili, con tanto di materiale scrittorio, sono affiancati da bacheche all’interno delle quali sono in mostra materiali lapidei con le scatoline originali all’interno delle quali Calzoni li aveva collocati, scrivendone, di suo pugno, data e luogo del reperimento.

Soddisfazione degli eredi legittima e confortata dal fatto che la memoria del loro caro è destinata ad attraversare generazioni.

Oltre ai convegnisti che si sono compiaciuti, saranno in visita alla mostra e alla ricostruzione dello studio delle scolaresche. Si auspica che a breve il luogo possa essere visitato dagli alunni della scuola sanmartinese, intitolata al nome e alla memoria di Umberto Calzoni.

Quanto allo studiolo e ai reperti donati, si pensa a una futura collocazione in uno spazio più ampio. Potrebbe essere la Wunderkammer dove è conservato lo scheletro dell’orso fossile di Grotta Lattaia. In coerenza con una delle pagine più memorabili della storia dell’archeologia umbra e nazionale.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)